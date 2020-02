Benji e Fede, vengono a galla i motivi della rottura: questioni di cuore

Benji e Fede pongono fine alla collaborazione artistica. E adesso spuntano le possibili ragioni

Come un fulmine a ciel sereno, Benji e Fede hanno comunicato negli scorsi giorni la loro separazione artistica. Tra le testate intervenute per stabilirne le cause, adesso si pronuncia pure Spy. Stando a quanto si apprende nel settimanale la decisione dipenderebbe dalla volontà di Benjamin Mascolo di vivere in completa libertà la sua love story con l’attrice americana Bella Thorne.

A parte il marketing, nelle ragioni della rottura figura comunque il desiderio di intraprendere un percorso da solista. In aggiunta – si legge fra le pagine della rivista – c’è una questione sentimentale. Se Fede è da tempo felicemente fidanzato con Paola di Benedetto, Benji è innamorato perso di Bella Thorne. Poco tempo fa lui ha espresso lamentale perché per andarla a trovare in America vive con il jet leg.

Lontananza sofferta

Oltretutto gli tocca pure mettere i like ai post dove la dolce metà abbraccia la deejay Alex Martini sul letto. Difatti, Bella è dichiaratamente poliamorosa. L’ex Cece Jones di Disney Channel ha una relazione sia con un ragazzo, sia con una ragazza.

Purtroppo per Benjamin, egli è bloccato in Italia. Presto comunque, sciolto il duo “Benji e Fede”, avrà modo di andare negli States. Ok la sperimentazione del poliamore, ma nel momento in cui sei davvero innamorato desideri la persona amata accanto e soprattutto l’esclusiva. La versione fornita dal settimanale, finora né confermata né smentita dalle parti interessate, cozza con le dichiarazioni espresse da Benjamin Mascolo lo scorso ottobre.

Benji e Fede: lotta per amore

Allora Benji non lo considerava un problema. Faceva la spola tra Modena e Topanga, una zona poco distante da West Hollywood. Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta mai incontrata nella vita. Praticamente – raccontava – già convivevano. Senza fretta, matrimonio e figli arriveranno. Naturalmente ci pensava.

Ai piani ha dato una decisa accelerazione, concludendo il sodalizio Benji e Fede? La verità verrà fuori il 17 marzo, quando uscirà il libro del duo musicale, in cui dovrebbero trovare spazio retroscena finora tenuti nascosti.