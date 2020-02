Giovanni Conversano ex di Serena Enardu“ Pago zerbino e lei aggressiva”

Serena Enardu nel mirino del suo ex Giovanni Conversano: commento a gamba tesa su lei e Pago

L’ex di Serena Enardu, Giovanni Conversano, parla del rapporto tra lei e Pago. La concorrente eliminata dal Grande Fratello vip 2020 qualche tempo fa e subito, è iniziata la polemica in merito la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Serena è stata ospite della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo e non ha detto la sua opinione su questa vicenda e sul suo ex e Giovanni.

Infatti il pugliese, ha lanciato delle frecciatine nei confronti della donna e addirittura, ha ipotizzato che tra i due, ovvero tra Pago e Serena, ci fosse un accordo su come comportarsi all’interno della casa. L’ex di Serena ha lanciato anche una frecciatina molto forte proprio quando lei ha subito l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip.

Giovanni Conversano e il post accusatorio

Il post pubblicato da Giovanni Conversano nei confronti di Serena Enardu subito dopo la sua eliminazione della casa del Grande Fratello è stato molto pungente. Infatti, secondo lui, il pubblico aveva già deciso perché la gente l’ha buttata fuori in tutti i casi e quindi, dovrebbe iniziare a porsi delle domande sui suoi comportamenti.

Secondo lui la donna dovrebbe rendersi conto che chi semina vento raccoglie tempesta e ora quindi dovrebbe fare un mea culpa in merito a tutte le sconfitte avute nell’ambito della nomination.

Il commento sul rapporto con Pago

Giovanni Conversano in pratica, ha commentato anche il rapporto sentimentale tra Pago e Serena Enardu dicendo che lui si comporta come se fosse uno zerbino e lei invece non ha alcun rispetto per l’uomo. Durante un’intervista al settimanale Nuovo dichiara che è inutile continuare a difendere una donna come Serena perché c’è un limite anche se si è molto innamorati.

Infatti, lei pretendeva che lui andasse contro il fratello e questa è una cosa inaccettabile. Un’altra cosa, è che la donna nei confronti di Pago è stata più volte aggressiva addirittura, puntando il dito . E’ chiaro che davanti a un episodio del genere – se l’avesse fatto lui – tutti avrebbero parlato di un caso di violenza, mentre invece con lei questo non è successo.

Bisognerebbe perciò essere un po’ più attenti dei modi di fare e lei dovrebbe chiedere scusa a Pago per come si è comportata. Per Giovanni si tratta di una relazione tutt’altro che civile. Chissà se adesso l’ex tronista Sarda vorrà rispondere al suo ex compagno.