Gravissimo lutto per Simona Ventura, lo straziante addio su IG: “Buon viaggio…” [FOTO]

Grave lutto per Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura è pronta per una nuova puntata di Settimana Ventura, il programma di Rai Due che si occupa di sport e tanto altro. Ma nelle ultime ore la conduttrice torinese, il suo compagno Giovanni Terzi e tutta l’Italia perde una persona molto importante.

L’ex moglie di Stefano Bettarini è stata colpita da un grave lutto e per ricordare la donna scomparsa ha deciso di postare una Storia sul suo account Instagram.

Il messaggio di Simona Ventura alla Molli

Purtroppo nelle ultime ore è venuta a mancare Anna Molli, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un brutto male, una neoplasia mammaria secondaria. Quest’ultima che era una malata terminale di tumore aveva subito una truffa da Alessandro Proto. L’uomo le aveva estorto più di 134 mila euro, facendo finta di avere un figlio anch’esso affetto da una grave patologia bisognoso di cure molto costose.

Simona Ventura e i suo promesso sposo Giovanni Terzi da un po’ di tempo avevano preso a cuore tale vicenda schierandosi da parte della donna affinché ricevesse giustizia. A distanza di un giorno dalla presentazione della sua storia a La vita in diretta su Rai Uno, è stata diffusa la notizia della sua morte. Per questo motivo SuperSimo l’ha voluta ricordare sui social mostrando uno scatto di Anna con tanto di addio. (Continua dopo la foto)

La lettera di Anna Molli a Giovanni Terzi

All’imprenditore Giovanni Terzi la compianta Anna Molli aveva mandato una delle sue ultime lettere. Era precisamente lo scorso 14 febbraio in occasione di San Valentino. Nella missiva sono contenuti delle frasi molto strazianti mischiate con sentimento di rabbia.

Una donna che era consapevole di avere pochi giorni di vita e di essere stata truffata da un essere che l’ha presa in giro su un argomento molto forte. Infine la donna ha ringraziato tutti coloro che in questo calvario l’hanno aiutata. In più spera che dopo la sua morte almeno la sua famiglia abbia giustizia per quello che ha dovuto passare lei. Ecco il post in questione: