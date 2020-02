Riccardo Guarnieri lo fa davanti a tutti, Ida Platano sconvolta: dramma a Uomini e Donne

Il tira e molla tra la dama e il cavaliere

Qualche settimana fa Ida Platano è stata ospite al Trono over di Uomini e Donne e addirittura ha sfilato. In studio, però, non era presente il fidanzato Riccardo Guarnieri, quindi Maria De Filippi le ha chiesto spiegazioni. In quell’occasione la parrucchiera bresciana le disse di cambiare argomento scoppiando a piangere davanti a tutti.

A distanza di tempo nelle ultime ore sono arrivate delle nuove informazioni sulla coppia, anzi forse ex coppia. Infatti il persona trainer pugliese ha commesso un gesto plateale che fa intendere la fine della sua storia d’amore con l’amica di Gemma Galgani.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati

In questi anni la storia d’amore con tanto di tira e molla continui ha appassionato milioni di telespettatori del Trono over di Uomini e Donne. Infatti, dopo Gemma Galgani i personaggi più seguiti del senior erano Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante le varie separazioni ultimamente i due erano tornati insieme e addirittura si parlava di un possibile matrimonio e pure un figlio.

Ma ora sembra che tra la parrucchiera e il cavaliere sia finita per sempre. Di recente lei aveva utilizzato i suoi canali social, che tra l’altro sono anche molto seguiti, per rivelare ai follower i problemi di coppia con Guarnieri. Ma ora proprio quest’ultimo si è spinto oltre facendo qualcosa di inatteso. Di cosa si tratta?

Riccardo Guarnieri elimina tutte le foto con Ida Platano

A dare conferma che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è tutto finito ci ha pensato quest’ultimo. Infatti sul suo seguitissimo profilo Instagram sono sparite tutte le foto che lo ritraevano insieme alla dama del parterre senior di Uomini e Donne. In pratica osservando l’intero account è possibile vedere solo scatti del personal trainer pugliese.

Un chiaro segnale che la sua relazione sentimentale con la parrucchiera bresciana è giunta al capolinea. Una notizia che ha sconvolto i fan e sicuramente anche la diretta interessata. Rivedremo entrambi nel dating show di Maria De Filippi?