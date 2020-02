Conoscete l’ex fidanzato di Romina Power prima di conoscere Al Bano? Ecco Stash [FOTO]

Romina Power aveva un altro fidanzato prima di Al Bano

Nella giornata di venerdì è uscito il nuovo disco ‘Raccogli l’attimo’ di Al Bano e Romina Power. La storica coppia è reduce dalla loro ospitata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo presentandosi con il brano citato prima. Una gioia per i fan che hanno rivisto i loro beniamini insieme.

Nonostante il cantautore di Cellino San Marco ha conosciuto la sua ex moglie quando era giovanissima, lui non è il primo amore di quest’ultima. Infatti la cantante statunitense prima del Maestro Carrisi aveva un altro fidanzato. Di chi si tratta?

Chi è Stanislas Klossowski?

Della vita lavorativa e privata di Al Bano Carrisi e Romina Power si sa praticamente tutto, o forse no. Infatti ci sono diversi lati oscuri nel passato della cantante americana. Quest’ultima e l’artista di Cellino San Marco si sono conosciuti sul set del il film ‘Nel Sole’ ed erano entrambi molto giovani.

Ma la madre di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior prima del Maestro salentino aveva un altro uomo. La persona in questione è un certo Stanislas Klossowski, chiamato da tutti col nickname Stash. La Power ha avuto modo di conoscerlo quando aveva solo 16 anni e con cui ha vissuto una bellissima relazione sentimentale. L’uomo è originario di Berna in Svizzera, nato dal pittore francese Balthus e dall’aristocratica Antoinette Von Wattenwyl.

Ma la fiamma di Romina ha vissuto una giovinezza abbastanza sregolata facendo uso di alcool e droghe. Inoltre conosceva persone molto influenti tra cui Brian Jones, quindi anche i musicisti dei Rolling Stones e dei Beatles.

Romina Power parla del suo ex Stash

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa Romina Power confessava di aver conosciuto Paul McCartney ma non ha cantato con lui. Era andata a trovarlo col suo ex fidanzato Stash e, dopo aver fumato un bello spinello, si sono seduti a fare una seduta spiritica. Con la Power c’era anche a sorella Taryn.

L’ex della cantante statunitense era un animatore della Swinging London. L’uomo negli Anni Settanta venne denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti insieme all’amico Brian Jones. Ora Stash abita tra la Thailandia e in un castello della Tuscia.