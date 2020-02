“Sono dei chiodi…?”: Justine Mattera senza reggiseno, i fan fantasticano sul suo décolleté [FOTO]

Justine Mattera e il suo corpo tonico frutto di tanto sport

Justine Mattera è reduce della decima edizione della maratone a Terni. Infatti la soubrette americana ma naturalizzata italiana non si è limitata solo a fare la madrina della manifestazione sportiva ma anche corso. Infatti grazie alla sua attività fatta anche di tanto ciclismo a livello agonistico, la 48enne presenta un corpo che fa invidia alle ventenni.

Una forma fisica che la showgirl mette spesso in mostra nel suo account Instagram seguito da oltre 380 mila follower. E a proposito di questo nelle ultime ore l’ex moglie di Paolo Limiti ha allietato tutti coloro che la seguono con una serie di foto davvero sensuali.

La soubrette americana posta delle nuove foto sensuali su IG

A quanto pare Justine Mattera ha realizzato un nuovo shooting fotografico e gli scatti migliori ha deciso di condividerli sul suo profili IG. In questo modo la 48enne ha fatto un regalo al suo folto popolo social. La soubrette americana indossa un vestitino succinto verde mentre si trova all’interno di un ufficio. La donna ha scritto che il verde è speranza.

Poi ha puntualizzato che appena si è messa gli stivali che indossa circa venti persone le hanno chiesto dove trovarli. In poche parole si tratta di uno spot ad un noto brand di calzature. L’iniziativa della Mattera ha mandato in tilt i seguaci. Il motivo? Ovviamente non per gli stivali ma per l’abito aderente e l’assenza di reggiseno.

La reazione del popolo del web agli scatti di Justine Mattera

Ebbene sì, Justine Mattera ha deciso nuovamente di privarsi della biancheria intima per realizzare il nuovo spot su Instagram. I follower infatti hanno notato il cape**olo della 48enne e subito è partita la gara dei commenti sarcastici.

In tanti le hanno chiesto se sono dei chiodi per appendere qualcosa, mentre altri le hanno consigliato di non andare in un prato altrimenti si mimetizza e si perde. Resta il fatto che il post contenente quattro foto ha ottenuto un grandissimo successo ricevendo migliaia di cuoricini e tantissimi complimenti. Ecco le immagini in questione: