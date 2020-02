Carnevale a Sciacca diventa incubo: bimbo cade da un carro e muore

Il Carnevale si avvicina e in quasi tutte le città italiane, con annessi comuni, ci si prepara al giorno festivo. Ma il Carnevale a Sciacca, provincia di Agrigento quest’anno passerà alla storia per un tragico evento. Un bambino di appena quattro anni è deceduto dopo essere caduto da uno dei carri allegorici.

Salvatore Sclafani, originario del posto, stava sfilando per le vie del suo paese, quando è stato vittima di un terribile incidente. Il comune siciliano, oggi sotto shock, ha deciso di interrompere quelli che ogni anno sono considerati festeggiamenti molto sentiti.

Carnevale a Sciacca diventa tragedia: la dinamica dei fatti

Su quanto accaduto hanno indagato (e continueranno a farlo) le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il picco!o Salvatore stesse sfilando nella manifestazione del Carnevale a Sciacca presenziando sul carro “Volere Volare” dell’associazione “E ora li femmi tu”. Il papà lo aveva aiutato a salirci sopra per scattargli qualche foto.

Tuttavia non appena il carro ha iniziato a ballare da destra a sinistra, il bambino, di appena 4 anni ha perso l’equilibrio ed è caduto. Nell’impatto ha sbattuto violentemente la testa, ferendosi gravemente.

Vani i soccorsi: il piccolo Salvatore è morto in ospedale

Il piccolo è stato portato nell’immediato presso l’ospedale locale, Giovanni Paolo II. In loco sono accorsi tutti i familiari e Francesca Valenti, sindaco di Sciacca. Salvatore è giunto già in condizioni molto critiche.

Sebbene i medici abbiano tentato il tutto per tutto per salvarlo, non c’è stato nulla da fare. Il bambino è morto poco dopo i tentativi di rianimazione.

Annullata la manifestazione carnevalesca a Sciacca

Dopo che la notizia è trapelata in paese, gli organizzatori del Carnevale a Sciacca hanno deciso di annullare la manifestazione. Non ci sarà dunque la sfilata in questi giorni, come da tradizione di paese.

Secondo quanto spiegato anche da La Repubblica, la comunità è sotto shock. La sindaca Francesca Valenti ha spiegato che tutto il paese si sente coinvolto dal lutto per la perdita del piccolo Salvatore. Doveroso era dunque il gesto di unirsi al dolore della famiglia annullando la manifestazione storica per il Carnevale.

Nel frattempo gli inquirenti hanno disposto il sequestro del carro su cui era salito il bambino. Ad occuparsi del caso il sostituto procuratore della Repubblica Roberta Griffo.