Agente uccide la famiglia, poi si ammazza: nessun apparente motivo

Un agente uccide la famiglia poi si ammazza. Non esiste un apparente motivo che abbia potuto spingere il poliziotto americano a compiere questo gesto inconsulto. La tragedia si è consumata in America.

Ezequiel Almodovar, 39 anni, non ha esitato a sterminare la sua famiglia, sia la moglie Marielis Soto, 38 anni, che i due figli, Ezequiel “Zeke” di 16 anni e Gabriel, 12 anni. Tutti e quattro erano appena tornati da un viaggio a Disney World.

Uccide la famiglia poi si ammazza: una vita normale per Ezequiel e la sua famiglia

La storia di Ezequiel, che uccide la famiglia poi si ammazza, come raccontano i media locali ha dell’incredibile. La vita della famiglia Almodovar era normalissima. Secondo quanto spiegato, non esistevano problemi in casa, anzi il folle gesto arriva dopo pochi giorni dal rientro di un viaggio di tutta la famiglia a Disney World. Il killer aveva condiviso lui stesso le foto di quella gita felice fatta tutti e quattro.

Stanno dunque indagando le autorità del posto per capire se realmente dietro l’apparente normalità della loro vita, si nascondesse un qualunque tipo di problema.

L’allarme dei colleghi

Alcuni colleghi dell’agente si erano meravigliati dell’assenza di Ezequiel sul posto di lavoro. Avevano dunque allertato una pattuglia, per mandarla a controllare che fosse tutto a posto. Verso le ore 15 di Giovedì 20 Febbraio, i poliziotti hanno trovato i corpi senza vita di tutta la famiglia presso l’abitazione del collega.

Dopo aver fatto irruzione infatti, gli agenti di polizia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di tutti e quattro. I corpi riportavano segni di colpi di arma da fuoco, la stessa arma d’ordinanza del killer.

Una morte al quando strana. Durante la giornata di San Valentino infatti, Almodovar aveva fatto una dichiarazione d’amore a sua moglie. Il che dimostra quanto fosse tranquillo, e non avesse alvuntipo di problema di coppia.

L’appello della sorella

Proprio questa “normalità” di cui vivevano ha spinto la sorella di Ezequiel a scrivere un lungo post sui social. Ha infatti invitato gli utenti a non spendere parole d’orrore verso suo fratello, perché ad oggi può dire a voce alta che è sempre stato un marito e un padre fantastico. Non c’è dubbio che amasse a dismisura la sua famiglia. Tuttavia qualcosa lo ha turbato, sta agli investigatori capire cosa sia accaduto e cosa abbia spinto il killer al folle gesto.