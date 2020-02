Amadeus ‘colpisce’ Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Amadeus debutta in prima serata e va contro Maria De Filippi

Dopo il grande successo di Amadeus con Sanremo 2020, sembra proprio che per il conduttore siano in arrivo grandissime notizie. Era dal 1994 che il festival della musica italiana non arrivasse agli ascolti ottenuti da Sebastiani. Quest’anno, infatti, il duo composto da Fiorello e lo stesso Amadeus ha conquistato il pubblico italiano che a distanza di un mese dalla fine, non smette di chiedere il bis.

A tal proposito, i vertici di Viale Mazzini, sembrano intenti a dare un’altra opportunità al presentatore Rai. Secondo alcune indiscrezioni, il marito di Giovanna Civitillo potrebbe ritornare sul palinsesto in prima serata andando contro Maria De Filippi. Vediamo nei dettagli cosa bolle in pentola.

La Rai chiama in soccorso Amadeus

Il direttore di rete Stefano Coletta si è ritrovato con dei buchi in palinsesto da coprire dopo aver apportato alcune modifiche. Infatti, su Rai 1 sono saltati due spettacoli molto attesi, quello di Fiorella Mannoia e Gino Paoli. L’azienda ha chiesto ad Amadeus degli speciali di “Soliti Ignoti”, per il 14 e il 21 marzo.

Secondo alcuni rumors, pare che il conduttore avrebbe dato la sua disponibilità ma solo per una puntata, quella del 21 dove avrà uno scontro diretto con C’è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5. La regina di Canale 5 si sa non ne ha per nessuno ma visti anche gli ascolti di Amadeus con il suo game show, tutto può succedere.

Grandi ascolti per I soliti Ignoti

E’ stato accolto dal pubblico di Rai1 con risultati davvero eccellenti il ritorno di Amadeus alla conduzione di Soliti Ignoti. Dopo la settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo, il conduttore televisivo è ritornato al timone del suo game show. A quanto pare, Amedeo Sebastiani ha saputo davvero conquistare i telespettatori con la sua simpatia e la sua grinta.

E visti gli ascolti che sta ottenendo con il suo programma in prime time, la Rai ha deciso di dargli una seconda possibilità. Nelle ultime settimane, infatti, Amadeus è riuscito a portare a casa ascolti record raccogliendo davanti allo schermo 6,676 milioni di telespettatori, con uno share del 24,7%. Chissà cosa succederà nella serata del 21 marzo quando dovrà fare i conti con Maria De Filippi.