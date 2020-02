Amici 19, al completo la rosa dei 10 allievi che saranno al serale

Ormai è stato ufficializzato da un po’: il serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via il prossimo 28 febbraio 2020. Meno di una settimana, dunque, all’esordio.

E proprio nelle ultime ore si è definita, una volta per tutte, la rosa dei 10 allievi che faranno parte del serale. Tutte le maglie verdi, così ambite, sono state assegnate e sono stati, inoltre, svelati alcuni aspetti inediti del prossimo serale.

Amici 19, gli allievi che parteciperanno al serale

Riuscire ad arrivare al serale è il sogno di tutti gli allievi che entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Non tutti, però, hanno questa possibilità. Per Amici 19, in particolare, sono 10 gli allievi che sono stati ammessi, dopo il superamento di un esame tostissimo, alla fase finale del programma.

Ciascuno di loro, infatti, si è esibito davanti a tre giudici esterni che hanno dato parere favorevole al superamento dell’esame. Se uno solo di loro avesse detto di no, la corsa al serale era temporaneamente sospesa.

Ma chi sono, in definitiva, i 10 ragazzi che rivedremo nella puntata di venerdì 28 febbraio? Tra i banchi della scuola più famosa d’Italia si siederanno Nyv (la prima allieva ad aver ottenuto la maglia verde), Giulia, Gaia, Valentin, Nicolai, Javier, Talisa, Jacopo, Francesco e Martina. Questi tre si sono aggiunti proprio nell’ultima registrazione ai 7 ragazzi che già componevano la classe per il serale.

Le novità in arrivo al serale

Sono diverse le novità in arrivo al serale di questa stagione di Amici. Tra tutte una, in particolare, è stata svelata direttamente da Maria De Filippi in studio e riguarda la non costituzione di alcuna squadra. I ragazzi, quindi, giocheranno ciascuno per sé in un “tutti contro tutti”. Gaia ha manifestato la sua perplessità dicendosi ansiosa per questa novità.

Sempre nel corso della puntata di oggi sabato 22 febbraio è stato svelato il nome del direttore artistico di Amici 19. Si tratta di Giuliano Peparini di cui è stato mostrato un videoclip ma che non era presente in studio per motivi lavorativi.

Tra le conferme per la prima puntata del serale, poi, la presenza della coppia più amata nella musica italiana, Albano e Romina Power.