Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio 2020: Gemelli sottotono, cambiamenti per Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete questo 2020 è un anno da incorniciare, invece, per le persone dei Gemelli è una giornata sottotono. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di domenica per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 23 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo 2020 è partito a rallentatore per le questioni pratiche, ma tra marzo e aprile ci saranno nuove sperimentazioni. Chi sta cercando un nuovo lavoro o ha iniziato a fare qualcosa d’importante, è molto probabile che in primavera lanceranno un nuovo progetto. Tra alti e bassi, questo sarà un anno da incorniciare.

Toro – Rispetto ai giorni passati, questa domenica riparte con il sorriso. Iniziate a guardare il futuro in maniera più serena e presto avrete una bella conferma. In questo momento, chi è innamorato inizia a fare dei progetti, mentre chi non è innamorato cerca una relazione.

Gemelli – Anche se di solito avete l’argento vivo addosso, potreste passare una giornata un po’ sottotono. Questa domenica nasce con qualche dubbio e qualche esitazione. Molto probabilmente ci sono tensioni nell’ambiente che vi circonda oppure c’è solo tanta stanchezza. Rilassatevi!

Previsioni di domenica 23 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Per il vostro segno, febbraio non è stato un mese interessante per l’amore. Lo sarà molto di più marzo. Se ci sono state delle discrepanze o dei problemi in questi giorni, mettete le cose in chiaro con la persona interessata. Magari da questo confronto uscirà qualcosa di buono.

Leone – In questa giornata avete una grande voglia di iniziare a fare progetti per il futuro. Prima di farlo, dovete sanare una questione lavorativa, perché ultimamente c’è stata molta tensione che ha influito nel rapporto di coppia. Coloro che hanno dubbi in amore o che hanno due storie in ballo, devono fare molta attenzione. In campo professionale c’è qualche colpo basso che dovete cercare di dimenticare.

Vergine – In questa giornata è meglio fare le cose che sentite di fare, senza esagerare. Potreste pensare di starvene in casa per rivedere alcuni vostri progetti. Mercurio consiglia di non fare scelte azzardate prima del 17 marzo.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Spesso avete timore di affrontare dei cambiamenti, vorreste evitare di fare scelte drastiche. Al momento, recuperare una strada persa nel passato sembra molto difficile. Ora siete più determinati nel capire cosa fare, e se dovete dire ‘basta’ a un percorso di lavoro o personale, è il momento giusto per dirlo.

Scorpione – Giornata adatta per fare pace e curare di più il vostro fisico. Dopo due giornate pesanti, ora inizia un periodo di recupero. In questa domenica avete una grande voglia di rimettervi in gioco in tutti i settori della vostra vita. Infine, ritorna l’armonia anche in famiglia.

Sagittario – Questa domenica è un po’ sottotono perché questa settimana è stata molto faticosa. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di riposarvi o di ritagliare uno spazio per voi stessi. Sarà meglio evitare strapazzi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa domenica cercate di non pensare troppo al lavoro. Sfruttate questa giornata per rilassarvi e pensare ai sentimenti, che in vista del mese di marzo possono recuperare. Tutto sommato, sarà una domenica piacevole.

Acquario – Spesso siete una persona che riuscite a fare le cose che gli altri non riescono a fare. Spesso sfidate i limiti che gli altri non vogliono superare. Ogni idea originale può essere quella vincente. Questa domenica è una giornata interessante per gli incontri.

Pesci – In questa giornata potete vivere delle belle emozioni. Con Luna, Nettuno, Giove, Saturno e Mercurio favorevoli, potete osare. L’amore vince per chi ha già una bella storia. Chi non ha una storia invece è un po’ triste, magari sta pensando a una persona che non c’è o che non è disponibile. Tutto sommato, questa è una giornata di buone intuizioni.