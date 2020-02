Uomini e Donne, lo sfogo di Irene Capuano su Luigi Mastroianni

Lo sfogo di Irene

Nelle ultime ore Luigi Mastroianni è al centro del gossip italiano per un suo presunto flirt con un’ex “collega”. Si tratta di Mara Fasone, la tronista che ha interrotto il suo percorso perché stanca dei continui attacchi.

Non a caso è sempre stata criticata sia da Gianni Sperti che da Teresa Langella, con la quale tuttora discute sul web. Luigi e Mara sono stati visti insieme la prima volta in un ristorante.

Secondo il racconto dei presenti non ha fatto altro che lamentarsi del trattamento ricevuto all’interno dello studio. Dopo alcuni giorni hanno pubblicato le stesse Instagram Story. Ormai è evidente che si stiano frequentando, dunque Irene Capuano ha voluto dire la sua a riguardo.

La conferma in una foto

Lo sfogo di Irene non è passato inosservato sui social, dal momento che si sta parlando molto dell’ex fidanzato. Quest’ultimo, quando si sedette sul trono, disse che aveva una simpatia per Mara. Lei gli chiese di indossare nuovamente i panni del corteggiatore, ma lui non ha accontentato tale richiesta.

Per questo motivo portarono avanti i loro percorsi senza alcun tipo di ripensamento da parte di entrambi. Mara abbandonò mentre il dj siciliano scelse Irene, ma dopo alcuni mesi si lasciarono per incompatibilità di carattere. All’inizio ha preferito tacere sulla questione, però poi è intervenuta perché sollecitata dai suoi follower. Ha riferito che entrambi sono liberi di frequentare chi vogliono, in quanto si sono detti addio da parecchio tempo.

Tuttavia Luigi non ha mai detto nulla su Mara o non ha mai confessato di aver avuto dei ripensamenti. Probabilmente si saranno dati una possibilità in un secondo momento al di fuori del programma Uomini e Donne. L’ultima foto di Luigi mostra un piatto di pasta e si intravvede il braccio di una persona.

Quel braccio è di Mara, poiché anche lei ha condiviso uno scatto con lo stesso sfondo e pasto. Anche se i due non hanno né confermato e né smentito la frequentazione, molti credono che stiano facendo sul serio.

‘Teresa mi ha sempre puntato il dito contro’

Mara non ha mai tollerato Teresa per via della sua incoerenza. Si è sempre dichiarata una persona semplice, ma da quando sta con Andrea Dal Corso ha cambiato stile di vita. Adesso viaggia spesso in aerei di lusso e probabilmente non paga di tasca sua.

Davanti a queste insinuazioni, la diretta interessata preferisce ignorare. Nonostante l’antipatia reciproca, la bella napoletana spera che possa essere meno acida con la nuova relazione.