Il Segreto spoiler Spagna: Raimundo riesce a scappare

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle ultime puntate andate in onda in Spagna si concentrano sulla trappola di Eulalia ai danni di Raimundo Ulloa.

La donna, con la complicità di Campuzano, ha fatto in modo che il marito di Francisca venisse rapito e lasciato solo a se stesso in un capanno abbandonato. Nel frattempo, la Montenegro si avvarrà dell’aiuto di Mauricio per scoprire i segreti del Marchese.

Il Segreto anticipazioni: Francisca agisce nell’ombra

Nelle trame spagnole della soap opera in onda su Antena 3 e che in Italia vedremo tra qualche mese per via della differenza temporale di programmazione, Rosa scoprirà di essere incinta. La situazione sarà complicata, visto che Adolfo ha annullato le nozze per seguire il suo vero amore.

La ragazza penserà così di sparire. Intanto, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Isabel penserà che dietro il suo attentato ci sia la mano di Francisca. La Montenegro invece, chiedendo la collaborazione di Mauricio, vorrà entrare in possesso delle informazioni del Marchese.

Tuttavia, Francisca interromperà almeno per il momento il suo intento. Inigo e Isabel scopriranno che la loro auto è stata manomessa e, spaventati, diranno ai loro uomini di sparare a chiunque si avvicini.

La fuga di Raimundo

Come rendono noto le ultime anticipazioni della soap Il Segreto, Marta racconterà a suo padre come stanno le cose. Rosa è incinta ed è fuggita il giorno in cui ha scoperto che Adolfo ha annullato le loro nozze. Pablo e sua madre invece, dopo essersi incontrati, rafforzeranno il loro legame.

Il giovane capirà le reali motivazioni per cui la donna è stata costretta ad abbandonarlo quando era piccolo. Successivamente, Manuela cercherà di mediare tra Marta e Rosa, ma sarà inutile. Rosa invece tornerà a casa, consapevole di essere ormai senza speranze.

Infine, nelle puntate de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, Matias e Marcela cercheranno di riconciliarsi. Il Castaneda si dirà disposto a rimediare agli errori che entrambi hanno commesso, promettendole di stare lontano da Alicia, se lei farà lo stesso con Tomas.

Con un’abile mossa, Raimundo riuscirà a scappare dal capanno in cui è stato rinchiuso da Campuzano. La notizia della fuga dell’Ulloa arriverà subito a donna Eulalia, che penserà ad un altro modo per vendicarsi dei coniugi Montenegro. Cosa avrà in mente questa volta?