Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ripensa all’ex marito Francesco

Clizia ripensa all’ex marito?

Dopo l’eliminazione di Serena Enardu, i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno spostato la loro attenzione su una nuova coppia nata nella casa. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Da poche settimane è esplosa la passione tra i due al punto tale da far intervenire la madre di lui.

Quest’ultima non ammette la loro relazione, dato che lei ha una figlia con un altro, ovvero il cantante Francesco Sarcina. Nel frattempo la donna si è pentita di essersi lasciata andare, in quanto è stata assillata da mille dubbi. Dopo aver esternato i suoi ripensamenti, pare che l’ex marito vorrebbe ricomporre la famiglia. Per questo motivo è probabile che nella prossima diretta possa richiedere un confronto con lei.

‘La sua missione era distruggermi, eravamo in competizione’

Clizia ripensa all’ex marito, però non ha speso belle parole. Ha raccontato che si era stufata di fare sia da psicologo che da prete. Non era una moglie amata e apprezzata, anzi ogni scusa era buona per avere il dito puntato contro. Ha sempre sminuito il suo lavoro, la sua laurea messa nel cassetto, il suo modo di svolgere le faccende domestiche.

Come se non bastasse non la reputava una brava madre. Su tutto erano in competizione, in quanto lui coglieva ogni occasione per screditarla. Se ha resistito per tanto tempo è stato solo per amore di sua figlia, però le cose non potevano andare avanti in quel modo. Francesco non è mai stato né un padre né un marito presente.

Ascoltando le sue parole, il pubblico ha capito che non ha intenzione di tornare con il frontman della band Le Vibrazioni. Spesso ha detto nel confessionale del Gf che desidera un uomo dolce, premuroso e sensibile come Paolo. Davanti a simili affermazioni Francesco non resterà nel silenzio, dato che dovrà difendere la sua immagine. Ricorreranno entrambi alle vie legali? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Clizia contro Denver

Nell’ultima diretta Clizia ha avuto uno scontro con Andrea Denver per il voto della nomination che le ha dato. La situazione è precipitata quando la donna ha esagerato con gli insulti. Il modello ha preso davvero male lo sfogo tanto da versare lacrime. Gli italiani chiedono la squalifica per i termini poco carini utilizzati davanti alle telecamere. Finirà il suo idillio con Paolo?