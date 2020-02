Nina Moric choc su Belen: “Girava a casa nuda con mio figlio”

Nina Moric, volano parole contro Nina Moric: c’entra il figlio

Stasera andrà in onda su Canale 5, a Live – Non è la d’Urso, lo scontro finale tra Luigi Favoloso e Nina Moric. Chi la spunterà? Difficile dirlo. Entrambi hanno portato avanti convinti le rispettive posizioni e difficilmente tireranno indietro la gamba nella puntata clou.

Scoperta dalla pop star latina Ricky Martin, la modella croata ha un carattere tosto, capace di litigare con altre note celebrità in passato. Tra di loro anche la collega Belen Rodriguez, nei cui confronti indirizzò anni fa pesanti critiche sul carattere e persino sull’aspetto fisico. Ma non corriamo troppo.

È il 2015 e Nina Moric lancia durissimi commenti all’indirizzo della bellezza argentina. Epiche (si fa per dire) furono soprattutto le dichiarazioni rilasciate a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani. Allora rincarò la dose contro la rivale. Invece di chiedere clemenza per averla apostrofata viados, confermava l’opinione. E porgeva piuttosto le scuse alla comunità, accostati a una come lei.

Il motivo del livore

Ma perché tutto questo livore? Nina Moric spiegava che Belen sapeva assolutamente cosa avesse combinato, in particolare con suo figlio. Diversamente dall’opinione generale – avvisava – non è una bella persona.

Quando, da fidanzata di Fabrizio Corona, viveva sotto lo stesso tetto insieme a Carlos girava per casa nuda. Carlos ha avuto degli incubi da quando aveva 5 anni. Inoltre, la Rodriguez l’avrebbe minacciata di morte e di portarle via suo figlio.

Secondo Nina la nemica doveva solamente starsene zitta perché una strega cattiva, capace di avvelenare qualunque cosa col suo subdolo modo di agire. E prima o poi la vera natura credeva sarebbe venuto fuori.

Nina Moric: la difesa di Belen Rodriguez

In propria difesa, la moglie di Stefano De Martino aveva imputato la responsabilità delle pesanti dichiarazioni al drastico squilibro mentale della Moric. Insomma, la definiva una pazza furiosa, da cui uno scontro senza esclusione di colpi attraverso dichiarazioni pubbliche.

La Moric è tuttora al centro dello scandalo. Stando alla sua versione Favoloso si sarebbe reso colpevole di violenza fisica pure nei confronti di Carlos Maria. Da buona madre, il bene provato per lui è infinito e lo proteggerà sempre.