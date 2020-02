Iva Zanicchi disgustata: “Vomiterei nella loro bocca”

Iva Zanicchi perde la pazienza con dei prof: portavano in classe racconti gay

Menù ricco, anzi esplosivo per il canonico appuntamento settimanale con Live – Non è la d’Urso, riportato dai dirigenti di Cologno Monzese la domenica sera. Fra poche ore Barbarella accoglierà in studio anche Morgan e Iva Zanicchi. L’una contro l’altra, occhi negli occhi, per uno scontro che si prospetta almeno sulla carta strepitoso.

Motivo dell’astio quanto successo durante la recente apparizione di Marco Castoldi e Bugo sul palco dell’Ariston. Senza alcun preavviso, l’ex giudice di X Factor ha messo nel mirino il collega proprio mentre si sarebbero dovuti esibire.

I dubbi su Morgan

E Iva Zanicchi cosa c’entra con tutto questo? Ebbene, la plurititolata stella della kermesse canora ha messo in dubbio la genuinità del teatrino allestito. Detto altrimenti, crede che il caos seminato costituirebbe una bieca messa in scena. Constatato di non aver fatto presa sul pubblico e la giuria in sala, il duo ha studiato un piano alternativo.

C’è poco da dire: quando Iva Zanicchi lo vuole, sa assolutamente farsi intendere. Legata al concorso da bellissimi ricordi, crede si sia commesso una sorta di oltraggio verso la sacralità dell’evento più atteso e seguito durante l’intera stagione televisiva italiana. Dall’artista sono giunte nello stesso passato dichiarazioni choc, contro una società e certi nuovi di fare in grado di provocarle sdegno.

Anni fa, intervistata da Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, l’inossidabile interprete aveva puntato il dito contro i professori del liceo Giulio Cesare di Roma poiché aveva introdotto nei corsi di studio il libro Sei come sei di Melania Mazzucco, dove si raccontano amori omosessuali.

Iva Zanicchi disgustata

Apparso profondamente toccata nell’animo dalla mossa anticonformista Iva batteva i pugni: gli insegnanti dovevano essere licenziati, fare la fame. Li avrebbe presi a calci nel sedere per tutta la piazza del Vaticano. A una prof dell’istituto scolastico Iva Zanicchi diceva di vergognarsi: lo considerava un comportamento riprovevole. Far leggere certe cose a ragazzini di 13/14 anni la disgustava.

Fortunatamente non c’era la nipote, altrimenti l’avrebbe sistemata lei. Le affermazioni proferite lesero la sensibilità di molte persone. Diciamo tranquillamente che non è stata una delle sue migliori ‘improvvisate’: sarà meglio contare stavolta fino a dieci. Morgan però è un osso duro e rischia seriamente di farle perdere la pazienza!