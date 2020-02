Aurora Ramazzotti nell’ombra di mamma Michelle: “Mi farei tua madre”

Aurora Ramazzotti: non è stato facile crescere con una madre come Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti si vogliono un gran bene. Questo lo sappiamo: basta aprire i loro canali social per vedere quanti messaggi di dolcezza infinita tendono a mandarsi in ogni occasione importante. Ovviamente, pure con papà Eros il rapporto funziona meravigliosamente.

Tuttavia, Aurora prova una vera e propria venerazione nei confronti di mamma. Primo perché è una donna e, in quanto tale, con le difficoltà oggi affrontate dalla 23enne ci si è probabilmente misurata pure mamma quando aveva la sua età.

Punto secondo, Aurora Ramazzotti desidera portare alto il nome della famiglia nello spettacolo. Giovane com’è, la meravigliosa donna elvetica avrà tanti anni davanti (o, almeno, ce lo auguriamo).

Erede in famiglia

Anche laddove decidesse però di lasciare la tivù per dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti, Michelle l’erede ce l’avrebbe già pronta. Attualmente impegnatissima in cabina radiofonica, la primogenita ha quello che si dice l’X Factor: veloce nel pensare, ha lo stesso contagioso sorriso di Michelle. Un sorriso rabbuiato in passato, bersagliata dai media e dai compagni di scuola.

Il racconto non arriva direttamente da Aurora Ramazzotti, fra l’altro ospite questa sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, bensì dal genitore. La Hunziker, intervistata dal Corriere della Sera, confessò i disagi provati dalla ragazza in passato. Sono talmente in simbiosi da essersi sempre mostrata ai suoi occhi con tutte le sue debolezze.

Sapeva fosse per Aurora necessario vedere le sue imperfezioni così da superare i brutti momenti passati tra i banchi di scuola, quelle volte in cui le dicevano di volersi portare a letto la madre. Certi giornali hanno però pubblicato servizi ben più offensivi: confronti velenosi sugli scatti in spiaggia tra la “cellulitica Aurora” e il lato B di Roberta.

Aurora Ramazzotti: le battute dei compagni di classe

Per un anno la figlia ha smesso di portare il duepezzi. Nel mentre, Michelle stava male e taceva. Sapeva che ce l’avrebbe fatta. E infatti, con la sua bravura, ha zittito tutti quanti.

Tenacia di spirito che l’ha spinta a confrontarsi nello stesso campo professionale dove la Hunziker eccelle. Tanti consigli le avrà ‘rubato’, nulla in confronto all’insegnamento più grande: accettarsi anche nei difetti.