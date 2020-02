Serena Enardu “Avrei voluto innamorarmi di lui…” ma di chi sta parlando?

La confessione di Serena Enardu spiazza tutti, non segue più Alessandro Graziani sui social e non c’è stato alcun tradimento nei confronti di pago

Ospite nel salotto di Verissimo, Serena Enardu si confessa e fa delle rivelazioni inedite a Silvia Toffanin. La fidanzata di Pago sposta il discorso anche su Alessandro Graziani, il giovane conosciuto a Temptation Island Vip con il quale c’era un certo feeling.

Proprio questa forte simpatia e anche una buona dose di attrazione hanno compromesso la sua relazione. La Enardu ha rivelato alla Toffanin che era veramente presa da Alessandro, ma solo da fuori e non da come lui era dentro.

Il confronto con lui è stato bello e Serena lo ha apprezzato, e avrebbe anche voluto innamorarsi di lui. Ma invece non è accaduto, il suo cuore apparteneva già a qualcun altro. Appunto perché non era innamorata non è accaduto nulla.

Serena Enardu non ha mai tradito Pago

Nell’intervista a Verissimo la Enardu ha parlato a lungo di come il suo rapporto con Alessandro era semplice e leggero. Si era illusa che potesse nascere qualcosa, ma non è andata così. Anche se lei ci stava bene non è scattato nulla che potesse conquistarla.

Alla domanda della Toffanin sul weekend trascorso insieme dopo l’esperienza a Temptation la Enardu ha detto che si erano rivisti. Entrambi stavano cercando di capire se poteva veramente nascere qualcosa. Tuttavia, proprio grazie all’interessamento della Enardu, Alessandro Graziani è diventato un personaggio molto popolare.

Il giovane ha poi intrapreso l’avventura di Uomini e Donne ed è diventato corteggiatore di Giovanna Abate. Ma ad oggi la Enardunon lo segue più sui social e anche i fan lo hanno notato.

La Enardu non segue più Alessandro sui social

I like della Enardu su Alessandro Graziani avevano scatenato il finimondo. Serena li aveva messi mentre pago era nella casa del GF Vip e a rivelarlo al musicista era stato il fratello.

Pago era quasi impazzito e aveva rimproverato Serena per questo. Anche se sapeva che non c’era nulla fra lei e Alessandro Pago si era infastidito. La Enardu aveva cercato di difendersi, dicendo che due like non cambiano nulla, tuttavia poi si era pentita.

Probabilmente Serena ha capito l’errore che aveva fatto, più che altro per quanto era accaduto prima. E quindi, una volta uscita dalla casa del GF Vip non ha più messo like su Alessandro. A Signorini ha detto che ci aveva pensato ma che aveva evitato.