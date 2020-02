Luigi Mario Favoloso rivelazioni choc “3 giorni di passione con la vip….” (FOTO)

Vola il gossip su Luigi Mario Favoloso, pare che abbia passato tre giorni di intensa passione nientemeno che con Elena Morali, fidanzata di Scintilla

Scoppia il caso Favoloso – Morali, il gossip impazza e ha investito in pieno l’ex di Nina Moric e la fidanzata di Scintilla. Cosa è successo? I due sono stati spesso ospiti nelle trasmissioni di Barbara D’Urso su Canale 5, e proprio Favoloso lo è stato qualche giorno fa.

A lanciare il gossip sui due è Dagospia, anzi il giornalista Alberto Dandolo, che ha reso noti alcuni eventi accaduti fuori dagli studi Mediaset. Pare che tra Mario Luigi Favoloso e l’ex di Elena Morali ci sia stato un violento litigio.

Per ex di Elena si parla di Daniele Di Lorenzo, con il quale la Morali ha avuto una storia. La stessa showgirl in passato ha rivelato di aver avuto una frequentazione con Daniele e contemporaneamente anche con Scintilla. Quest’ultimo non è altro che il comico Gianluca Fubelli. (Continua dopo la foto)

Luigi Mario Favoloso flirt con la Morali?

Adesso la situazione per la Morali si è davvero complicata. La rivelazione di Favoloso sui tre giorni di passione trascorsi con Elena getta altre ombre sull’attrice. Nell’articolo pubblicato da Dandolo viene riportato il litigio scoppiato a Mediaset.

I protagonisti della litigata erano Favoloso e Daniele Di Lorenzo, e oggetto della lite era Elena Morali, in passato sua presunta amante. Nelle parole di Dagospia spunta una sorta di gelosia da parte di Di Lorenzo per la Morali.

Infatti, Dandolo ha scritto che il modello Daniela era geloso perché la Morali era arrivata negli studi Mediaset accompagnata proprio da Favoloso. Poi Dandolo ha posto l’attenzione sulla mamma di Mario e ha scritto che era lei la vera star della cafonalfiction.

Per Dandolo la madre di Favoloso sarà al GF Nip ’

Per Dandolo, infatti, la bombastica Loredana presto sarà anche lei pronta per il reality ‘GF Nip’ se verrà fatto. Dandolo è convinto che per la donna si aprirà la porta rossa del GF, vista la sua ostentazione e la sua voglia di mettersi in mostra.

Se da una parte c’è qualcuno che vuole stare sotto i riflettori, dall’altra c’è invece chi sceglie di farne a meno. Si tratta di Nina Moric, che in un messaggio ha fatto sapere di non voler partecipare a programmi televisivi trattanti vicende giudiziarie.

Per quelle vicende in cui è già in corso un’indagine da parte della Magistratura ci penserà quest’ultima.