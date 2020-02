Michelle Hunziker, ed è caos per “quella foto”, la sua reazione (FOTO)

E’ bufera per uno scatto di Michelle Hunziker su Instagram , ma lei non commenta e preferisce non rispondere

Michelle Hunziker è volta alle Maldive per concedersi una vacanza di relax. E’ quindi normale che pubblichi qualche scatto in cui la bellissima conduttrice sfoggia il meglio di sé. Infatti, il suo fisico perfetto lascia ancora una volta senza fiato.

Sono tantissimi i commenti positivi su Michelle, e lo scatto ha avuto davvero numerosi consensi. I fan non le mancano e infatti si sono premurati a farle una marea di complimenti. Tuttavia, non sono mancati anche gli attacchi da parte degli hater.

Alcuni di questi sono stati davvero clamorosi e sono stati in molti a difendere la conduttrice. Ma cosa è successo? La Hunziker è volata alle Maldive per concedersi una vacanza con le sue amiche e dietro la sua figura in bikini si vede il magnifico oceano.

Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive

La figura di Michelle spicca nella foto e ruba l’intera scena. Il suo fisico mozzafiato non passa inosservato e il costume nero che indossa lo mette in risalto. Il bikini mette in evidenza anche il perfetto décolleté e le gambe lunghe e affusolate.

A 43 anni la Hunziker sembra davvero una ragazzina e certo che molte donne la invidiano! Come detto prima, moltissimi utenti le hanno fatto i complimenti e le hanno detto che è bellissima. In pochi minuti ha ottenuto circa 200 mila like, e tanti complimenti.

Ma altri utenti invece l’hanno attaccata e le hanno detto che per lei è facile mantenersi giovane e bella. Lei ha tutto, scarpe, vestiti, va dall’estetista, può fare quello che vuole. Altri utenti hanno anche calcato la mano e hanno detto che mentre in Italia c’è il coronavirus lei se ne va a rilassarsi.

La Hunziker non ha risposto agli attacchi

Come abbiamo visto, gli attacchi sono stati duri e cattivi nei confronti della conduttrice. Alcuni utenti hanno anche aggiunto che c’è davvero molta disuguaglianza nel mondo e che non è giusto.

Qualcuno ha anche detto di parlare non per gelosia, ma perché non c’è coerenza nella cose della vita. Tuttavia, alcune fan sono intervenute per difendere Michelle dagli attacchi e hanno parlato anche loro in maniera decisa.

E Michelle, cosa ha fatto? Nulla, la conduttrice ha preferito non rispondere alle provocazioni e non ha detto nulla.