Fernanda Lessa GF vip 4 contro Antonella Elia: “Fa di tutto per provocarci”

Si sfoga Fernanda Lessa e dice ancora parole dure nei confronti di Antonella Elia, secondo lei fa di tutto per provocare gli altri

inquilini della casa Anche Fernanda Lessa accusa segni di nervosismo e si lascia andare ad un amaro sfogo. La bella modella concorrente del GfVip nelle ultime ore ha parlato a lungo con Patrick Ray Pugliese. Oggetto dell’argomento?

Ma è chiaro, si tratta di Antonella Elia! Il suo comportamento ambiguo sta facendo letteralmente saltare i nervi alla Lessa. La brasiliana ha detto a Patrick che secondo lei la Elia fa di tutto per provocare gli inquilini della casa.

La Lessa ha anche ammesso di non parlare più con Antonella proprio perché ha capito che va in cerca di provocazioni. Dal canto suo anche Patrick ha ribadito che nemmeno lui desidera farsi trascinare in litigi e discussioni come è già accaduto. In realtà Patrick ha già chiarito con la Elia, tuttavia preferisce andarci piano con lei.

Fernanda Lessa non parla più con Antonella Elia

Nel suo sfogo la Lessa ha raccontato a Patrick un episodio accaduto la sera precedente. Fernanda ha detto che si trovava incamera a fare il bucato con Licia, ma prima lo aveva fatto anche con Paolo. Mentre era lì aveva sentito Antonella dire qualcosa.

In pratica, Antonella pare non volesse che Fernanda entrasse nella stanza. Patrick ha risposto prontamente che la Elia è molto furba. La Lessa ha però aggiunto che a difenderla è stato Paolo. Dunque, fra le due concorrenti regnano ancora malumore e incomprensioni. Nonostante le due donne abbiano cercato più volte di avere un chiarimento tuttavia ancora non riescono a trovare un punto d’incontro.

Il comportamento di Antonella criticato da molti

L’atteggiamento assunto da Antonella Elia nelle puntate passate del GF Vip non è stato apprezzato da molte persone. A parlare contro di lei si è mosso anche Maurizio Costanzo, che ha detto come la Elia ha sbagliato.

Costanzo non ha avuto alcun dubbio nel dire che la Elia ha sbagliato. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha esagerato e oltretutto ha anche mentito, dicendo cose che non erano affatto accadute. La Elia continua però ad assumere un atteggiamento di sfida nella casa e sembra avercela con tutti.

Adesso che nella casa è entrata ancora una volta la Marini ne vedremo delle belle. Le due donne infatti non si sopportano a vicenda, anzi è sempre Antonella ad essere sulle sue. Staremo a vedere cosa accadrà!