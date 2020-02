Carlo Verdone, lo sfogo di Enrico Montesano: “Non è più amico mio”

Carlo Verdone: l’amico di una vita Enrico Montesano racconta la fine del loro rapporto

Carlo Verdone è un patrimonio vivente del cinema romano. Con i mitici “personaggi-macchietta” ha incarnato forse meglio di chiunque altro la comicità di un’epoca passata, ancora molto apprezzata, tanto che i suoi classici vengono spesso e volentieri riproposti in tv.

Ciò non toglie però un fatto, ovvero che nel corso degli ultimi anni il 69enne sia finito più volte in mezzo alle polemiche. Sull’ospite odierno di Domenica In si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe un collega altrettanto talentuoso, Enrico Montesano, intervenuto sulla loro amicizia.

Idillio interrotto

L’attore aveva raccontato a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, il rapporto tra lui e Carlo Verdone, compromessosi dopo il film I due carabinieri del 1984. Non si erano più incontrati, forse lui c’era rimasto male, immaginava Montesano.

Ogni parte divertente della pellicola dove appariva lui erano finite tra gli scarti. Lo comunicò al produttore e lui chiese a Verdone di reintrodurre queste gag e probabilmente da quella volta si è offeso. Lo avrebbe reputato un torto personale, con l’aggravante che a farglielo sarebbe stato un amico.

Se il primattore pensa che un altro primattore gli venga a fare da sballa – aggiungeva Montesano – finisce nel torto. Lui non si ritiene secondo a nessuno, mentre presumibilmente Carlo Verdone lo considerava tale. A torto perché ne I due carabinieri ha fatto la propria parte sul suo stesso livello, alla pari del lavoro precedentemente svolto con Gigi Proietti.

Da lì in avanti tutto era precipitato, non si erano più chiamati. A Montesano non importava niente e se ne era fatto una ragione. Quando si incontravano semplicemente si salutavano e gli spiaceva a livello umano. L’attore comico era prepotente e – concludeva – desiderava le luci della ribalta puntate su di lui.

Carlo Verdone ed Enrico Montesano: finalmente la pace

Da quel momento la frattura si è però fortunatamente ricucita. Strano a dirsi, l’aver lavato i panni sporchi in pubblico ha riavvicinato i litiganti. Ospite su Nove ne La confessione, il co-protagonista di Febbre da Cavallo ha tranquillizzato i fan. Sono tornati amici, Carlo è carino, chiama sempre suo figlio che fa l’operatore. E vissero tutti felici e contenti.