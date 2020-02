Antonella Elia, flirt con un ex calciatore: “Mi ha trattata male male”

Antonella Elia e il flirt con un ex calciatore: lui la trattò molto male

A Live – Non è la d’Urso tornerà questa sera Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, per discutere sul suo presunto tradimento con la ex compagna, Fiore Argento. Finora lui ha sempre respinto ogni accusa. Sì, insieme alla sorella della più nota attrice Asia c’è stato un incontro, ma unicamente per motivi di lavoro.

Versione sostanzialmente non confermata dalla donna. Qualcuno evidentemente mente. Del resto, l’ex showgirl di Mike Bongiorno pare fidarsi totalmente dell’attore. Perché sa chi è? Oppure perché la spaventa troppo restare sola? Occhio non vede, cuore non duole… dicono.

Furia indomabile

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 Antonella Elia ne ha già combinate di tutti i colori, tra litigi (con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese), tregue (ancora con Patrick) e confessioni a cuore aperto. Come quando ha commosso il pubblico nel raccontare la mancata maternità. Un’esigenza sentita, mentre in passato la sua vita verteva innanzitutto sul lavoro.

Sotto la sua scorza dura, Antonella Elia in sporadiche occasioni sfodera il suo lato più dolce, apparentemente invisibile, finché, quando meno uno se l’aspetta, lei sorprende. Del resto, quella scorza dura l’ha rinforzata dopo spiacevoli incontri. Tra amiche traditrici e potenziali storie romantiche tramontate ancor prima di nascere.

Antonella Elia: liquidata freddamente

Al portale igossip.it, la presentatrice ed ex soubrette ha rivelato di aver in passato una breve liaison con l’ex calciatore della Juventus Massimo Mauro. Una storia tramontata. Hanno avuto un flirt passeggero e ne è uscita scottata. Stando infatti alla versione della Elia, l’oggi opinionista televisivo (noto soprattutto per un lungo periodo di militanza nella squadra di Sky) l’avrebbe trattata molto male. Anzi, “male male”.

L’aveva incontrato in treno 15 mesi prima, mentre si trovava in tournée, l’aveva invitato a teatro ma non si era presentato. Lapidario l’sms di scuse inviatole per come si era comportato all’epoca, sostenendo non fosse in grado di impegnarsi in una relazione sentimentale con una donna.

Alla marcia indietro era così seguita la comprensibile delusione. Sperava stesse sul punto di nascere una bella frequentazione, finché è arrivata la doccia fredda.