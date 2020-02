Veronica Burchielli, convivenza con Zarino? Arriva la sua risposta

Veronica Burchielli risponde alla proposta di convivenza di Alessandro Zarino

Una settimana fa Alessandro Zarino, attraverso la lettera pubblicata sul settimanale Di Più, ha proposto alla dolce metà Veronica Burchielli la convivenza. E, trascorsi sette giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto sempre sulle pagine della rivista, lasciando chiaramente intendere di nutrire qualche preoccupazione di troppo nel compiere un passo tanto importante.

Il fidanzato è bene che non fraintenda, scrive la Burchielli. È allettata dall’idea di vivere insieme, ma teme le varie difficoltà legate al prendere una casa da soli. Eppure, è pronta ad accantonare le riserve in merito perché sicura dei sentimenti provati nei confronti di Alessandro.

Familiari dubbiosi

Lo si evince, Veronica Burchielli prova emozioni contrastanti. Se il cuore le dice di buttarsi, il cervello ne raffredda in parte l’entusiasmo. E in più ci sono i genitori, piuttosto preoccupati per via della richiesta. Lei ha appena 21 anni e loro nutrono un po’ di preoccupazione. Senza girarci troppo intorno, confessa i dubbi provati dai familiari sul fatto di avallare l’operazione.

Veronica Burchielli, sottolineate le perplessità delle persone care, ha poi evidenziato la causa dell’atteggiamento: temono la loro vita venga travolta dalle responsabilità. E l’impegno preso risulti quindi troppo grande.

Ad ogni modo, la giovane ha pure desiderato tranquillizzare il partner. Qualsiasi decisione assumeranno otterranno l’incondizionato appoggio dei suoi affetti perché comprendono perfettamente quanto sia importante costruire un rapporto.

Veronica Burchielli: la richiesta al compagno

Sulle colonne di Di Più, Alessandro Zarino ha svelato di credere sia Milano la città ideale dove costruire il loro nido d’amore. E oggi Veronica Burchielli si è detta entusiasta di prendere sistemazione con lui nel capoluogo lombardo, cogliendo però la palla al balzo per sottoporgli una precisa richiesta, e cioè di portarla al mare di tanto in tanto. Lei è nata e cresciuta in una città di mare (La Spezia, ndr) e non riesce a rinunciarvi per parecchio tempo.

Quale sarà la reazione di Zarino? Desisterà dai propositi oppure lavorerà ai fianchi dei genitori di Veronica? Sin dalla permanenza nel dating show i due ci hanno abituato alle sorprese.