Morgan, l’ex compagna: “Nostra figlia ti sta ancora aspettando”

Morgan: ex compagna del cantante gli contesta il disinteresse per la loro figlia

Sul ring di Live – Non è la d’Urso incrocerà i guantoni con Iva Zanicchi questa sera. Solo l’ultimo nome da aggiungere in una corposa lista per Morgan, confermato per la terza volta consecutiva nello show serale condotto da Barbara d’Urso. Perso un amico, Bugo, il cantante può contare su Alessandra Castaldo, sua compagna da tre anni.

Almeno da questo punto di vista Morgan sembra più moderato. E mica era così scontato. Più di una ex lo ha messo nel mirino durante gli scorsi anni, da Asia Argento a Jessica Mazzoli. In particolare, l’ex concorrente del Grande Fratello gli lanciò in passato accuse pesanti.

Galeotto fu X Factor

Galeotto fu il talent show X Factor, dove Jessica concorreva durante la quinta edizione nella squadra capitanata da Morgan. Una storia dalla quale è nata la piccola Lara, tuttavia il sentimento si è presto sopito. E in un post sui social, subito rimosso, la Mazzoli si era lamentata del padre di sua figlia, che, stando alla sua versione, non contribuiva economicamente alle spese necessarie per la sua crescita.

Gli chiedeva sarcastica se stesse per caso facendo un numero di prestigio. E laddove fosse così di far apparire un paio di scarpe. La prima e l’ultima volta che ne avrebbe viste un paio da lui Lara aveva 11 mesi (venuta al mondo nel 2012, ndr). Al centro di parecchi dibattiti tv è finita la querelle.

Morgan si solleva dalle colpe

A sua discolpa Morgan aveva smentito la tesi della Mazzoli. In realtà, è sempre andato affermando, i rapporti con Anna Lou (la figlia nata dalla relazione con Asia Argento) e Lara sono stati duramente provati per via dell’intromissione delle rispettive madri. In merito agli alimenti ha precisato di non aver mai detto di non voler ottemperare ma se gli manca i soldi non sa da dove tirarli fuori.

Comunque sia, forse intenerito dalla prossima gravidanza della sua attuale compagna, l’ex frontman dei Bluvertigo pare intenzionato a ricucire le fratture. Recentemente ha scritto un prolisso messaggio via social proprio per Anna Lou. Un buon primo passo.