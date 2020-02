Dichiarazioni scottanti su Zequila da parte della modella Andrada Marina

Discussioni e battibecchi dentro la casa più spiata d’ Italia. Antonio Zequila toccato nel suo ego e virilità di uomo, pare sentirsi umiliato.

“Io sono un uomo per bene ed ho sempre avuto rispetto delle donne” – Questa la frase che fa infuriare la modella e danzatrice del ventre che nelle scorse settimane è stata pubblicata sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, in quanto ricordiamo che durante un concorso di bellezza che vede Andrada Marina partecipante e vincitrice, Antonio Zequila era il presentatore e stando al racconto della giovane ragazza, Zequila a tradimento e senza il suo consenso la baciò per ben due volte.

Il giorno dopo della trasmissione Grande Fratello Vip, vede Andrada un fiume in piena e ne ha per tutti ma per primo inizia da Antonio Zequila dopo aver troppe volte precisato la frase che lo vede ergersi nell’autonominarsi “Uomo per bene”.

Secondo Andrada, Zequila dopo l’ accesa discussione in puntata con Paola Di Benedetto che si vede gratuitamente etichettare d’ essere “solo una Madre Natura e nient’altro”; Zequila aggiunge di aver avuto moteplici ragazzine giovani di 19 anni più belle della Di Benedetto.

Da qui i sospetti di Andrada Marina.

Zequila troppe volte nel programma ha precisato di essere galantuomo e da quando sono entrate le 3 bombe sexy, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati con quest’ultima ha acceso i ricettori ed è cascato nel venir fuori il vero Antonio Zequila. Andrada Marina sulla sua Pagina Facebook ha pubblicato dei video di Zequila che lo vede fare il provolone, replicando l’atteggiamento applicato e che la riporta in quei pessimi ricordi. Ma c’è di più.

Secondo Andrada, Zequila potrebbe essere stato avvisato perché precisa troppo frasi riconducibili all’accadimento con Lei, guardacaso da quando è uscito l’ articolo sul settimanale Nuovo ed a distanza di due settimane, il GF Vip non avvisa il concorrente quale così per il momento non può avere diritto di replica – Oppure è tutta una protezione per non danneggiare ulteriormente l’immagine di Zequila protetto da Alfonso Signorini ?

Il manager della ragazza, parlando con la Redazione di Pomeriggio 5, quest’ultima dimostrando interesse per approfondire il delicato caso, ha poi fatto un passo indietro o forse di lato.

Non si capisce ancora e, guardacaso da quando Zequila secondo le osservazioni di Andrada, ha cambiato ultimamente atteggiamento nella casa. Sospetti fondati secondo il manager della modella che, se dovessero emergere come certi, vedrebbe ingiuste censure da parte di Pomeriggio 5 quale testa giornalistica che abitualmente si occupa del Grande Fratello e soprattutto sui temi delicati delle donne da parte di Barbara Durso.

Anomalo questo temporeggiare. Quasi come se volessero aspettare che il buon Zequila esca e se la veda da solo faccia a faccia nei talk show, per non andare ad intaccare gli equilibri del programma. C’è un dato da valutare. Ad Andrada non interessa apparire nelle trasmissioni, Lei vuole solo le scuse da parte dell’attore che l’ha fatta sentire molestata.

La redazione di KontroKultura pubblica questo comunicato stampa giunto in redazione dal mittente Andrada Marina, Profilo Instagram : @andradamarinaofficial