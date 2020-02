Daniele Dal Moro bastonato da Pietropoli: “Ostenta doti che non ha”

Daniele Dal Moro: il tronista Carlo Pietropoli evidenzia scarsa stima in lui

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne i due tronisti Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli hanno ingaggiato una rivalità. In puntata litigano spesso, mostrando personalità diametralmente opposte, così come il modo di approcciarsi alle rispettive corteggiatrici. Miccia decisiva una in comune: Ginevra Mancini.

Sebbene in veste ufficiale i protagonisti del dating show di Maria De Filippi sostengano non sia lei il pomo della discordia, un ruolo rilevante sicuramente le spetta. Ma lo scontro mica si consuma solamente dentro gli studi televisivi. Anche lontani dalle telecamere prosegue. Ad attestarlo le loro dichiarazioni pubblicate fra le pagine del magazine ufficiale della trasmissione.

Non c’è competizione

Daniele Dal Moro ha preferito evitare di scaldare ulteriormente gli animi. Lascia a Carlo il compito di puntargli il dito contro. Non intende spendere manco un minuto (cosa che, a malincuore, è già costretto a fare in studio) a parlare di una persona verso la quale non prova un’alta considerazione. Lui faccia e si esprima in totale libertà: non gli importa.

E Pietropoli? Qual è il suo pensiero? Per quanto possa apprezzare la competizione nella vita, con Daniele non si sente in gara. Non è successo neppure quando entrambi frequentavano Ginevra perché lo vede troppo distante dal proprio modo di ragionare e pensare. Tra loro l’affinità è il grande assente.

A primo acchito gli era parso di scorgere un bravo ragazzo, ma – sentenzia Pietropoli – non era riuscito a leggere le innumerevoli sfaccettature di Daniele Dal Moro. Poi ha scoperto la sua tracotanza ed eccessiva convinzione. Crede conduca un’esistenza parecchio diversa rispetto alla sua e lo nota dal come parla e si approccia all’altro sesso.

Daniele Dal Moro: ostenta doti che non ha

Per quello che ha visto e conosciuto di lui, ostenta incessantemente le sue presunte doti, sostenendo di averne molteplici malgrado lui non le abbia finora notate. Gli piace autoincensarsi, definirsi da solo bellissimo, carismatico, educato, anziché lasciarlo stabilire agli altri. Eppure i modi bruschi farebbero trasparire ben altra persona: crede sia un po’ acido.

Alle dichiarazioni l’ex concorrente del Grande Fratello 16 risponderà in studio? Sbarcato nella trasmissione tra le polemiche, alimentate perlopiù da Gennaro Lillio e Martina Nasoni, queste animano ancora le giornate di Dal Moro.