Scandalo da Maria De Filippi, Giorgio Manetti, la confessione choc: “Mi hanno cacciato, ecco la verità…”

Due nuovi cavalieri per Gemma Galgani

La settimana scorsa al Trono over di Uomini e Donne sono arrivati due nuovi cavalieri per Gemma Galgani. Tra questi di Porto Empedocle in provincia di Agrigento che vede la dama torinese tutti i pomeriggi in televisione.

Mentre Piero è un 69enne e ritiene che la nemica di Tina Cipollari sia una bella donna. L’uomo vorrebbe instaurare una relazione seria con lei, in poche parole sono due signori che hanno dei buoni propositi con il pilastro del parterre senior.

Al momento la Galgani si è limitata a farli rimanere in studio ma c’è da vedere se continuerà la frequentazione o no. Stando alle ultime parole del suo ex Giorgio Manetti, Gemma non lascerà mai il dating show di Maria De Filippi perché le piacciono le telecamere e i riflettori.

Giorgio Manetti parla della sua storia con Gemma

Ricordiamo che Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati insieme per circa nove mesi ma poi fu la stessa dama torinese nel famoso 4 settembre del 2015 a troncare il fidanzamento. Per quale ragione? Giorni prima dell’addio i due avevano avuto una discussione perché il gabbiano toscano le aveva detto di non essere innamorato come lei.

In pratica il gabbiano vedeva la piemontese come una semplice amica e niente di più. In quel periodo si sollevarono una serie di polemiche contro la direttrice di sala per la decisione presa nella puntata di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti e il motivo del suo addio a Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista a Nuovo, Giorgio Manetti ha raccontato per quale motivo è stato allontanato dal Trono over di Uomini e Donne. Il gabbiano fiorentino si è sentito preso di mira e questa è stata la causa scatenante a dire addio al dating show di Maria De Filippi.

In poche parole l’ex cavaliere avrebbe rotto le scatole a qualcuno, forse la stessa Gems, quindi si è visto costretto ad andarsene. Mentre nei confronti della sua ex, Mantetti ha utilizzato delle parole abbastanza forti. Infatti secondo lui la Galgani per popolarità e visibilità è capace di insultare e calpestare tutti.