“Amo la mia compagna”: il coming out da Maria De Filippi che perde le staffe con la madre di Marcella [VIDEO]

Storia di lesbo a C’è Posta per Te

Nella nuova puntata di C’è Posta per Te in onda sabato 22 febbraio 2020, Maria De Filippi ha portato in studio una storia molto forte. Una vicenda che vede due ragazze lesbiche che si amano e quella di una madre che non accetta l’orientamento sessuale della figlia. E’ stata Marcella, fidanzata con Miriam, a chiamare la redazione del people show di Canale 5 per provare a riconciliarsi con la madre Rosa.

Alla ragazza mancano molto le chiacchierate e le passeggiate insieme, ricordando al genitore di aver sempre avuto un bellissimo rapporto che tutti le invidiavano. Poi la ragazza le ha detto di non volersi sentire in colpa per aver scelto la sua felicità piuttosto che sottostare al volere di colei che l’ha messa al mondo. (Continua dopo il video)

La storia di Miriam, Marcella e Rosa

Durante il racconto a C’è Posta per Te, Marcella ha provato in tutti i modi di far capire alla madre la sofferenza che sta provando da quando non si parlano più. Lei è convinta che la madre la ami tantissimo e che soffre per tale situazione, solo che Rosa è molto orgogliosa per ammetterlo.

Madre e figlia sono lontane da tre anni, ovvero da quando la donna è venuta a conoscenza della storia omosessuale di Marcella. Durante il confronto Rosa ha usato dei toni abbastanza forti e primitivi tanto che la padrona di casa Maria De Filippi l’ha ripresa prendendo anche le staffe. (Continua dopo il video)

Maria De Filippi perde le staffe a C’è Posta per Te

A C’è Posta per Te Miriam ha detto che la figlia nella sua vita è stata fidanzata con dei ragazzi bellissimi e questo cambio di sessualità non lo vuole accettare. “Non è nata così. Siamo cresciute assieme con tanti problemi. Io ne ho già troppi di figli e va bene così”, ha detto Rosa. Nonostante non fosse d’accordo alla fine la madre ha aperto la busta riabbracciando colei che ha messo a mondo.

Ma subito dopo ha detto che l’amore lesbo non è una cosa normale al punto che ha fatto sbottare la conduttrice pavese Maria De Filippi: “Rifletti quando dici che non è normale perché dici a tua figlia che non è normale. Tua figlia si è solo innamorata!”. Ecco il video in questione: