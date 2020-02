“Perché è successo a me…”: Silvia Toffanin scoppia a piangere in pubblico, ecco cosa è successo alla sua ospite

Samantha De Grenet parla del suo tumore a verissimo

A distanza di tempo Samantha De Grenet si è presentata nello studio di Verissimo per parlare del dramma che ha vissuto negli ultimi tempi: un cancro al seno. La nota soubrette ne aveva già accennato a Vieni da me di Caterina Balivo e successivamente attraverso una lunga intervista al magazine Chi. Ora, invece, ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per aggiornare i fan delle sue condizioni di salute.

Il racconto della sua ospite era talmente commovente che, come gran parte del pubblico anche la padrona di casa è scoppiata a piangere. Per questo motivo tra le due è scattato un abbraccio sincero rivelando di essere guarita dopo un’operazione chirurgica e una terapia con un apposito farmaco.

La scoperta del tumore al seno

Intervistata a Verissimo, Samantha De Grenet ha confessato che a luglio del 2028, mentre era col marito si è accorta di avere un nodulo al seno. E pensare che prima di partire in vacanza aveva fatto un controllo perché lei è molto precisa in questo. Dopo aver fatto una nuova visita la dottoressa senza giri di parole le ha detto di avere un tumore e che si doveva operare immediatamente.

Una volta uscita dalla studio è scoppiata a piangere pensando cosa avrebbe attraversa da qual momento in poi il figlioletto. Poi ha chiamato il marito che è rimasto sconvolto e infine i genitori che sono entrambi 80enne, quindi glielo ha dovuto dire con delicatezza.

Silvia Toffanin piange a Verissimo

A Verissimo Samantha De Grenet ha chiesto a Silvia Toffanin di mettersi nei suoi panni come madre e capire cosa si prova in quei momenti concitati. Quando la soubrette ha scoperto di avere un tumore al seno non ha mai pensato ‘perché è successo a me’, ma solo alla sua famiglia. Durante il suo racconto si è emozionato più volte facendo piangere anche la padrona di casa del rotocalco di Canale 5.

Per fortuna ora la conduttrice è guarita dal brutto male non facendo la chemioterapia, ma solo la radio e un farmaco chemioterapico. Si tratta di medicinali che aiutano a prevenire le recidive ma che hanno degli effetti collaterali. Infatti la donna è abbastanza gonfia, dorme di meno e ha delle vampate.