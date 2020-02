Oroscopo Branko 23 febbraio 2020: cambiamenti per Leone, sorpresa per Bilancia

L’oroscopo di Branko del 23 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 simboli dello Zodiaco.

Branko oroscopo 23 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna in Pesci non vi tocca direttamente ma si oppone al settore del lavoro e della salute. Nel campo del successo, però, questo novilunio prepara qualcosa di nuovo che sarà visibile tra un mese. Possibili conflitti anche in famiglia.

Toro – Luna nuova in Pesci favorisce le iniziative professionali e le imprese d’affari. Rispetto a chi ha gli stessi vostri obiettivi di potere, avete possibilità maggiori grazie alla protezione dei grandi pianeti.

Gemelli – Questo cambio di Luna non è buono per la vostra salute ma in campo professionale è elementi positivi. In arrivo nuove intese, solo se avete chiarito i rapporti con i colleghi e i superiori. Niente facili guadagni a causa di Mercurio contro.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna nuova in Pesci favorisce il vostro segno. Mercurio protegge le iniziative professionali e d’affari. La strada è impervia perché siete osservati e ostacolati da persone che inseguono il vostro stesso obiettivo. Meno date nell’occhio, meglio è.

Leone – In arrivo possibilità di cambiamento che aspettate da molto. Non dovete avere fretta di concludere qualcosa. Dovete fare molta attenzione a Mercurio che ruba i vostri guadagni e a chi confidate sogni, segreti, progetti.

Vergine – Cautela nella salute. Anche se sapete osservare le regole della buona salute, con la Luna opposta in Pesci ci vuole prudenza. Giove favorisce i progetti matrimoniali ma non fa nulla contro le discussioni accese nei legami di vecchia data.

Previsioni di domenica 23 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa giornata potrebbe concludersi con una bella sorpresa finale. Magari nascerà quell’idea, arriverà quella possibilità utile per la vostra carriera. Luna in Pesci vi riserva di dare una seconda chance, nel caso andasse male la prima. Massima cautela nella salute.

Scorpione – Questa Luna nuova in Pesci è molto importante nella sfera privata, familiare. Marte-Plutone, due pianeti che vi governano, a vostro favore. In amore siete forti, passionali e determinati. Anche fortunati.

Sagittario – Luna nuova in Pesci annuncia un periodo molto impegnativo per la famiglia. Il bello di questo cielo è che molte persone che vi stanno attorno vi vogliono bene. Se avete smarrito un amico, ne trovate altri. Per domani sera organizzate qualcosa di nuovo e di luminoso.

L’oroscopo di Branko del 23 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Le cose cambiano anche contro la vostra volontà. Plutone nel segno vi conduce alla rigenerazione. Questo è il momento ideale per rompere vecchi schermi e per trovare nuove strade che possono garantire il successo e il potere economico. Con Luna nuova in Pesci le vostre decisioni sono infallibili.

Acquario – Se volete avere un’idea precisa della vostra situazione astrologica dovete leggere anche l’oroscopo del vostro ascendente. Con l’ascendente Vergine questa Luna è meno buona, invece, con Scorpione diventa molto positiva. Venere hot.

Pesci – Quando volete ottenere qualcosa, sapete come agire benissimo e cogliere al volo le occasioni. Saprete farlo anche oggi, giorno della Luna nuova nel vostro segno ma non dovete dimenticare di impostare nuove iniziative di lavoro e affari. Qualche emozione in amore e in famiglia.