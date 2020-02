Adriana Volpe nei guai per Andrea Denver: la reazione del marito toglie ogni dubbio [FOTO]

Adriana Volpe e Andrea Denver sempre più vicini

Nelle ultime settimane Adriana Volpe ha cambiato atteggiamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Infatti ultimamente la conduttrice Rai se la ride col modello Andrea Denver. Iniziativa che sta piacendo meno al marito della donna, Roberto, che attraverso un commento su Instagram ha fatto intendere di non condividere il comportamento della sua dolce metà.

In questa settimana gli autori del reality show hanno messo appositamente i due inquilini vicini. Nello specifico hanno realizzato degli scatti in costume al fianco della piscina per realizzare il calendario 2020 del GF Vip.

Tra una foto e l’altra tra i due c’è stato anche qualche contatto fisico, ovviamente nulla di esagerato. Ma sapendo che il modello italiano trasferito a Los Angeles ha ammesso di avere un debole per lei, il marito ha iniziato a preoccuparsi.

Il marito di Adriana Volpe irritato dal comportamento della moglie

Nelle ultime ore un utente ha sottolineato come Adriana Volpe si stia comportando bene nei confronti del marito avvicinandosi molto all’altro concorrente del GF Vip 4, Andrea Denver. Un commento che è piaciuto moltissimo a Roberto che, senza pensarci due volte ha scritto di avere ragione.

L’internauta si riferiva anche per il bacio a stampo che la conduttrice Rai ha dato a Pago dato dopo alcuni giorni dell’avvio del reality show. Ma l’utente ha parlato anche del comportamento della Volpe quando vuole fare sempre la perfettina e invece è la prima che trama e agisce male nei confronti delle persone che l’aspettano a casa.

E se tali parole qualche settimana prima avrebbero causato la rabbia da parte del consorte, oggi quest’ultimo si trova pienamente d’accorso col punto di vista di un fan del programma Mediaset. (Continua dopo la foto)

Cosa farà Roberto, chiederà un confronto?

Ora c’è da vedere se Roberto chiederà agli autori del Grande Fratello Vip 4 un confronto con la moglie Adriana Volpe. Come andrà a finire tra i due coniugi? E se l’ex padrona di casa de I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia se la ride con Andrea Denver, il marito inizia ad innervosirsi. Scopriremo cosa accadrà nella nuova puntata del reality show in onda lunedì 24 febbraio 2020.