Antonella Clerici ‘fatta fuori’ da una nota cantante: la decisione della Rai sul suo nuovo programma

Sei un mito cede il post ad uno show musicale

Qualche settimana fa Antonella Clerici aveva annunciato il ritorno di Ti lascio una canzone. A distanza di giorni, però, gira voce che il talent che ha visto nascere Il Volo e Alberto Urso è stato sostituito da un altro format, Sei un mito. A quanto pare la formula è sempre la stessa e la guida del programma è stata affidata nuovamente all’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

Ma se inizialmente era in programma ad aprile, dopo la fine de La Corrida, ora arriva una brutta notizia per la professionista lombarda. La trasmissione in questione ha subito un rinvio, quindi se ne parla il prossimo settembre. Ma chi prenderà il post della Clerici? Stando a quanto riportato da Tv Blog, dopo Carlo Conti ci sarà lo show musicale presentato da Fiorella Mennoia.

Antonella Clerici sostituita da Fiorella Mennoia

Dopo alcuni tentennamenti, il portale Blogo fa sapere che i vertici di Viale Mazzini hanno dato il via libera allo show musicale condotto da Fiorella Mannoia. Inizialmente girava voce che il programma era composto da diverse puntate, ma a quando ne sono state approvate solo due.

La data d’inizio dovrebbe essere venerdì 17 aprile 2020 dopo la fine della nuova edizione de La Corrida di Carlo Conti. Stessa data che doveva dare l’esordio di Sei un mito di Antonella Clerici. Quindi il programma con la cantante chiuderà i battenti la settimana dopo, ovvero il 24 aprile.

Titoli provvisori per i due show di Rai Uno

C’è da sottolineare che al momento sono solo dei rumors e non ci sono delle conferme da parte dei vertici della Rai sugli show di Antonella Clerici e Fiorella Mannoia. Al momento non sappiamo nemmeno il titolo definitivo della trasmissione della nota cantante.

Ricordiamo che la stessa qualche anno fa su Rai Uno aveva presentato ‘Un, due, tre Fiorella?. Ma Sei un mito, il nuovo talent show della Clerici è anch’esso un titolo provvisorio. Infatti il portale web Blogo ipotizza che verrà modificato ancora una volta.