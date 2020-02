Incidente da Flavio Insinna, il campione de L’Eredità rischia di cadere a terra [FOTO]

Aldo inciampa a L’Eredità

A L’Eredità di Flavio Insinna negli ultimi giorni c’è stato una breve staffetta per quanto riguarda i campioni. Infatti dopo 15 giorni Benedetta da Modena ha dovuto cedere il titolo ad Aldo. Quest’ultimo, però, nella puntata in onda sabato 22 febbraio 2020 ha perso ridando il posto a colei che in tre settimane sta raggiungendo dei record inimmaginabili.

Ma l’ormai ex campione, almeno per il momento, è stato vittima di un piccolo incidente durante il gioco del Duello. Infatti, una volta alzato dal tavolo per accomodarsi fuori è inciampato, ma per fortuna non è caduto sul pavimento dello studio Fabrizio Frizzi di Roma. Ovviamente lo strano movimento ha preoccupato il padrone di casa Flavio Insinna. (Continua dopo la foto)

Flavio Insinna consola l’ex campione Aldo

Dopo aver perso al tavolo del Duello, l’ormai ex campione Aldo è andato via un po’ deluso. Vedendo il suo stato d’animo, Flavio Insinna è intervenuto così: “Dai Aldo, ci riproverai domani sera”. Quindi il protagonista de L’Eredità lo ha tranquillizzato dicendogli che era tutto ok. Tuttavia il padrone di casa del game show di Rai Uno non ha fatto nessun accenno alla quasi caduta del concorrente.

Mentre l’attore romano ha elogiato il rivale di Benedetta ad inizio appuntamento, ricordando ai telespettatori il trionfo della sera precedente di ben la 210 mila euro quando, per un colpo di fortuna, è stato in grado di correggere la risposta che aveva scritto all’inizio prima di dare il cartello de La Ghigliottina al conduttore capitolino.

Benedetta da Modena torna campionessa a L’Eredità

Dopo aver battuto Aldo, Benedetta da Modena si è ripresa il titolo di campionessa de L’Eredità. Ricordiamo che la donna è presente nel game show del preserale di Rai Uno da ben 16 puntate e ha all’attivo un ottimo gruzzoletto.

La campionessa si è presentata nuovamente al gioco finale, ovvero La Ghighiottina con una somma pari a 180 mila euro. Purtroppo, però, non è riuscita ad indovinare la parola che collegava agli altri vocaboli. Quindi, come il suo rivale Aldo ci proverà nuovamente nell’appuntamento odierno, quello del Weekend di domenica 23 febbraio 2020.