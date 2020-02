Luca Laurenti, la confessione choc: “Con mia moglie ho un rapporto aperto, se la trovo a letto con un altro uomo, io…”

La vita privata di Luca Laurenti

Da un paio di mesi insieme al collega ed amico Paolo Bonolis, Luca Laurenti è tornato con Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Nonostante il Maestro romano lavora in televisione da circa 30 anni della sua vita privata conosciamo ben poco. L’unica cosa certa è che il braccio destro del conduttore romano è sposato con Raffaella Ferrari.

Quest’ultima non fa parte del mondo dello spettacolo e stanno insieme da quasi un quarto di secolo. I due hanno anche un figlio, Andrea che ha 23 anni. In una recente intervista per il magazine Vanity Fair Italia Laurenti, un persona restia nel parlare delle cose private, ha svelato dei dettagli sul suo rapporto con la donna che ama.

E’ stato Paolo Bonolis a far conoscere Raffaella al Maestro

Nonostante sia sposato con Raffaella da circa 25 anni, Luca Laurenti ha deciso di parlare poco del suo matrimonio, infatti in tutto questo tempo ha tenuto la famiglia lontani dai riflettori e dal gossip. Tuttavia in un’intervista realizzata non troppo tempo fa, il collega del conduttore romano a Vanity Fair Italia ha fatto delle confessioni clamorose sul suo rapporto con la consorte Ferrari.

A far conoscere i due che poi sarebbero diventati coniugi, è stato l’amico di sempre, ovvero Paolo Bonolis. Dopo quell’incontro i due non si sono mai lasciati. Durante la chiacchierata col giornalista il Maestro ha detto che con Raffaella si è risolto. In pratico lo ha fatto uscire da una depressione, dandogli l’equilibrio che gli mancava. Dopo ha spiazzato tutti per via di alcune dichiarazioni sulla loro sfera sessuale.

Luca Laurenti e le confessioni choc sulla moglie Raffaella Ferrari

A quanto pare Luca Laurenti e la moglie praticano la religione buddhista, quindi la fedeltà verso la persona che si ama non è un elemento principale. I due, infatti, hanno un rapporto libero ed aperto. Il collega di Paolo Bonolis a Vanity Fair Italia ha rivelato che se entra in casa e vede sua moglie a letto con un altro, scatta la gelosia e uccide.

“Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io“, ha affermato il Maestro. Quest’ultimo, inoltre ha detto che lui e Raffaella Ferrari stanno bene sia insieme che a distanza. “Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa”, ha concluso il protagonista di Avanti un altro.