Antonella Mosetti senza vestiti, l’asciugamano non copre: incidente piccante

Antonella Mosetti a 42 anni compiuti continua ad essere una regina indiscussa di bellezza e di sensualità. Nonostante la showgirl sia lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori da un bel pò per sua scelta, continua ad essere seguitissima ed amata sui social.

Le foto di Antonella Mosetti su Instagram

In particolare il suo profilo privato Instagram è letteralmente preso d’assalto dai suoi follower. Ed è proprio qui che la soubrette è solita postare delle foto e dei video che documentano la sua quotidianità, ma che soprattutto mettono in risalto la sua avvenenza e fisicità scultorea.

In particolare la soubrette ha postato un’immagine che ha destabilizzato i suoi fan e che ha portato a casa boom di like e di commenti. Antonella appare adagiata sul letto con la schiena senza veli, a coprire il fondoschiena un’asciugamano. (Continua dopo la foto)

Antonella Mosetti sparita dopo il Grande Fratello Vip

Antonella ha preso parte, insieme alla figlia Asia Nuccetelli, ad una scorsa edizione del Grande Fratello. Dopo la loro partecipazione, che fu anche abbastanza discussa, la showgirl ha preferito stare un pò in disparte, ma resta comunque molto amata dal pubblico.

In questi mesi è stata anche al centro di alcune polemiche per via degli attacchi di alcuni haters che l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia estetica e di aver subito una trasformazione sostanziale rispetto a come era prima.

Dichiarazioni a cui non ha voluto però controbattere, anche se è scesa in campo in difesa della figlia Asia quando le sono state mosse le stesse accuse, dicendo di aver cercato di convincerla a non sottoporsi a nessuna operazione, ma che non ci è riuscita.

Asia, ricordiamo, ha preferito abbandonare completamente il mondo dello spettacolo e della televisione a causa, così come dichiarato da lei e dalla mamma, dei continui attacchi degli che continuava a subire sul suo aspetto fisico. Per questo ora conduce una vita completamente diversa. Ha infatti deciso di dedicarsi alla sua più grande passione: i cavalli.