Francesco Totti a C’è Posta per te: brutta gaffe in studio, Maria se la ride (VIDEO)

Ieri, sabato 22 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te e il primo ospite della serata è stato Francesco Totti. Il calciatore è stato chiamato da una famiglia per fare una sorpresa a due ragazzi down estremamente fan del protagonista. Come accade di solito, i due avrebbero potuto incontrare il loro idolo solo a patto che avessero ceduto ad alcune richieste.

Il lavoro è stato alquanto arduo, ma alla fine possiamo dire che si è trionfati con un successo, o quasi. Ad ogni modo, durante la storia in questione è avvenuta una gaffe che ha colpito Gigi D’Alessio. Andiamo a vedere quello che è successo.

La simpatica gag di Francesco Totti a C’è Posta per te

Luca e Samantha sono due ragazzi diversamente abili i quali hanno da sempre una sfegatata passione per l’icona della Roma. Francesco Totti, infatti, è giunto a C’è Posta per te per convincere i due protagonisti ad assecondare alcune richieste dei loro parenti. Nel caso specifico, i due avrebbero dovuto rinunciare a parte dei loro beni materiali per concentrarsi un po’ di più su quelli di altra natura.

Ebbene, entrambi i protagonisti sono stati alquanto rigidi nel cedere alle richieste ma, ad un certo punto, c’è stato un momento cos’ esilarante che ha fatto scoppiare a ridere anche la padrona di casa. Il calciatore ha chiesto a Samantha di cedergli la sua collezione di dischi di Gigi D’Alessio. La fanciulla, in un primo momento, ha negato. Successivamente, però, ci ha ripensato e poi ha detto di essere disposta allo scambio.

La gaffe di Samantha

Il motivo per il quale è sembrata propensa all’accordo risiede nel fatto che, a suo avviso, D’Alessio fosse ormai vecchio. La spontaneità e la genuinità con cui la ragazza ha pronunciato questa frase ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio. Anche la conduttrice non ha potuto fare a meno di sorridere.

Francesco Totti ha poi proseguito con le richieste ai due protagonisti di C’è Posta per te e la situazione si è conclusa con un emozionante abbraccio. Adesso non ci resta che attendere per vedere se il cantante commenterà quanto accaduto.