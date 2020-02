Giallo su Verissimo: come faceva Silvia Toffanin a sapere dell’eliminazione di Pago?

La puntata di Verissimo di sabato 22 febbraio ha generato particolare sgomento specie per quanto riguarda un gesto di Silvia Toffanin. Nel caso specifico, la conduttrice ha intervistato Serena Enardu e le ha chiesto di commentare come avesse preso l’eliminazione di Pago dalla casa del GF VIP.

Ebbene, il pubblico si è immediatamente posto una domanda: se il programma pomeridiano di Canale 5 è registrato giorni prima, come faceva la presentatrice a sapere quanto accaduto nel reality show? Una spiegazione sembra esserci.

Silvia Toffanin intervista Serena

Subito dopo Serena, anche Pago è stato eliminato dalla casa più spiata d’Italia. In molti credono che a compromettere la sua esperienza nel reality show sia stata la sua fidanzata. Fino a prima del suo ingresso, infatti, il ragazzo era tra i preferito del pubblico. Dopo tutto quello che è accaduto, l’opinione generale sul suo conto è drasticamente cambiata. Per tale ragione, nella puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato anche la Enardu.

Tra le varie domande, la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite cosa pensasse di quanto accaduto al suo fidanzato. Come tutti sanno, però, il programma è registrato tra il giovedì e il venerdì, mentre la puntata del GF VIP in cui è stato eliminato il cantante è andata in onda solo venerdì sera. Come faceva, dunque, la presentatrice ad essere già informata?

Il retroscena di Verissimo sulle domande alla Enardu

In un primo momento si è subito pensato che tutto potesse essere pilotato e che l’eliminazione di Pago fosse già nota nell’azienda Mediaset. In seguito, però, è pervenuta una giustificazione differente. Silvia Toffanin ha spiegato che le interviste di Verissimo non vengono effettuate tutte nello stesso giorno, a causa della disponibilità degli ospiti. Quella di Serena sembrerebbe avvenuta venerdì, al un passo dalla messa in onda del reality.

Per tale ragione, la Toffanin ha registrato due clip diverse, una in cui ha chiesto alla protagonista di commentare l’uscita del suo fidanzato e un’altra in cui ha commentato la situazione inversa. A seconda di quello che sarebbe accaduto la sera, poi, la produzione avrebbe effettuato il montaggio corretto. È credibile questa spiegazione? (Clicca qui per il video)