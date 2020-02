Aggredito con mazza da baseball: adolescente riporta danni cerebrali

Un adolescente sedicenne ha riportato dei danni cerebrali irreversibili dopo essere stato aggredito con mazza da baseball chiodata. A mettere in atto il folle gesto due coetanei che si sono accaniti sul ragazzo.

Aggredito con mazza da baseball: tutta colpa di un videogame

Stando ai primi racconti pare che l’accadimento, risalente a due anni fa, sia avvenuto per emulare serie TV e videogames. I due aggressori infatti sono patiti di “The Walking Dead” la serie TV in cui si utilizza una mazza da baseball chiodata, chiamata Lucille. Ed è proprio prendendo spunto dagli episodi della serie che i due si sono accaniti sul coetaneo.

Dopo aver colpito il giovane, uno dei due aggressori ha festeggiato il gesto pazzo con i passi di danza “Floss” usati nel videogioco “Fortnite”, molto famoso tra le nuove generazioni. I due hanno aggredito con mazza da baseball l’adolescente senza apparente motivo. Ed ora il sedicenne non potrà mai più tornare alla vita di prima. Ha trascorso nove mesi in ospedale e ad oggi è rimasto disabile. Può camminare solo usando dei macchinari.

Chi sono gli aggressori

John Callis-Woolsey (18 anni) e Kyle Cullan sono i nomi dei due ragazzi che hanno posto in essere questa brutale aggressione. I fatti risalgono allo scorso 13 novembre del 2018. La cosa peggiore è che la vittima è rimasta paralizzata. Infatti dopo esser stato aggredito con mazza da baseball, in ospedale gli hanno diagnosticato delle lesioni irreversibili a livello cerebrale.

La mamma del ragazzo ha voluto fare un appello alle autorità ma soprattutto ai coetanei del figlio. Prendono tutti sotto gamba la dipendenza da TV e videogiochi, ma quanto accaduto mostra chiari segni di patologia clinica. Il progresso tecnologico ha peggiorato la freddezza e la crudeltà con le quali troppo spesso i ragazzi crescono.

Appare infatti evidente che i due aggressori non abbiano mai chiesto scusa per quanto accaduto. Non si sono dichiarato pentiti, né hanno provato compassione nei riguardi di quel giovane segnato ormai per la vita.

A causa di quell’aggressione con mazza da baseball chiodata, i due allora adolescenti hanno dovuto rispondere del folle gesto dinanzi alla legge. Uno dei due, John Callis-Woolsey, per questi fatti, stato condannato a otto anni di reclusione. Invece, il suo compare, uscito pulito allora, deve ora scontare 12 mesi per il reato di rapina.