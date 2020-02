Michela Magalli, lo scatto in intimo nero e super sensuale, manda su tutte le furie il papà conduttore Giancarlo

Michela, la bellissima figlia del noto e amatissimo Giancarlo Magalli, è divenuta ormai una vera e propria star dei social. Classe ’94, è figlia di Giancarlo e Valeria Donati, ed è quindi sorellastra di Manuela Magalli, nata dalla relazione del conduttore con Carla Crocivera.

Entrambe sono cresciute lontano dai riflettori, per volontà di papà Giancarlo, che le ha poi presentate al grande pubblico, ospitandole in alcune trasmissioni televisive. Michela, sogna di lavorare nel mondo della moda, ed è ormai una fashion blogger molto amata e seguita.

La malattia di Michela Magalli

Poco tempo fa, la giovane Michela è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo annunciò lei stessa, comunicando la notizia ai suoi fans tramite un post di Instagram. Notizia che aveva spaventato e non poco i suoi followers. Michela, una volta fuori pericolo, aveva specificato di aver contratto una malattia infettiva, ma non è mai stata in grave pericolo.

L’uomo della sua vita è papà Giancarlo

Michela, ha rivelato di avere un bellissimo rapporto con il papà Giancarlo, tanto che ha bisogno di sentirlo due volte al giorno e di vederlo almeno una volta settimana. Anche se, questo rapporto, si è consolidato dopo parecchi anni.

Fino all’età di 11 anni, infatti, i due si incontravano pochissimo. Da allora però, come ha confessato il conduttore de I Fatti Vostri, è molto presente nella vita, di entrambe le sue figlie, quasi a voler recuperare gli anni addietro in cui non ha avuto un gran rapporto con loro.

La foto super piccante: che ne pensa Magalli?

Una foto davvero sensuale, che ha scatenato i suoi tantissimi followers. Michela Magalli è ammaliante, in intimo nero, su un letto. Una foto che ha fatto immediatamente il giro del web e che sembra abbia mandato su tutte le furie papà Giancarlo.

Proprio Giancarlo, che aveva rivelato di aver nascosto al grande pubblico Michela per quasi 22 anni, non ha potuto nascondere la sua irritazione. Ma ormai Michela è una vera fashion del web: e non dovrebbe sorprendere se per lei si aprissero le porte degli studi di Viale Mazzini.