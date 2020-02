“A Ciro Immobile, lo stesso dragico destino di Nadia Toffa”: il giocatore nel mirino degli haters, la denuncia della moglie [FOTO]

Parole al veleno contro l’attaccante della Lazio Ciro Immobile

Chi segue il calcio sa perfettamente che Ciro Immobile è la bandiera della squadra bianco-azzurra romana, ovvero la Lazio e anche attaccante della Nazionale italiana. Negli ultimi giorno lo sportivo è finito nel mirino dei cosiddetti leoni da tastiera scrivendo dei commenti velenosi e cattivi.

Questi hanno tirato in ballo anche Nadia Toffa. Cosa c’entra la conduttrice de Le Iene Show col calciatore? A denunciare il tutto ci ha pensato la moglie Jessica Malena attraverso il suo account Twitter.

L’hater tira in ballo anche Nadia Toffa

Di recente è diventato virale il commento postato su un profilo Twitter dedicato al calciatore della Lazio, Ciro Immobile. La dedica vergognosa al bomber della Nazionale di calcio italiana giunge da un account, il cui nome è ‘Immobile morto‘. Le parole in questione hanno tirando in ballo anche la giornalista bresciana che è venuta a mancare lo scorso 13 agoto a causa di un tumore cerebrale.

Un male che la 40enne ha combattuto per due anni con tutte le sue forze e determinazione. Parole carico d’odio, che si riferiscono con molta probabilità all’ultima partita del campionato di Serie A svoltasi qualche giorno fa. Nel messaggio si legge che è inutile parlare, una partita in cui viene assegnato un rigore del genere, per il tifoso è falsificata quindi bisogna rigiocarla.

La denuncia della moglie di Immobile, Jessica Malena

Ma il messaggio vergognoso non è terminato qui. Infatti l’utente ha scritto anche che il dono di Nadia Toffa lo augura a quel napoletano che segna solo dagli 11 metri. Ovviamente l’internauta si riferisce all’attaccante Ciro Immobile. Ovviamente tali parole non sono passate inosservate ai fan del campione partenopeo che si sono vergognati di tanta cattiveria.

La moglie del calciatore, Jessica Malena ha voluto denunciare il tutto attraverso una Storia su Instagram dicendo che augurare ciò che è successo alla Toffa è vergognoso. ha concluso così: ” Tutto questo odio e cattiveria prima o poi tornerà indietro”. Ecco la foto in questione: