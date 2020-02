Sonia Bruganelli, compleanno extra lusso per la moglie di Paolo Bonolis: ecco i regali super costosi [FOTO]

Caterina Balivo e Sonia Bruganelli compiono gli anni

La settimana scorsa molti personaggi dello spettacolo hanno compiuto gli anni. Tra questi anche la conduttrice napoletana Caterina Balivo che ha festeggiato 40 anni in diretta a Vieni da me. Ma anche Sonia Bruganelli, moglie del grande mattatore di Canale 5, Paolo Bonolis.

Quest’ultima è qualche anno più grande dell’ex padrona di Detto Fatto. E come la prima, anche la proprietaria della casa di produzione SDL 2005 ha postato molte foto del suo party su Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha ricevuto in regalo la Bruganelli. (Continua dopo il post)

La festa di compleanno della moglie di Paolo Bonolis: le foto su IG

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha spento ben 46 candeline, un’età portata divinamente. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto una location molto curiosa. Un luogo poco accessibile agli italiani che non sono fortunati economicamente come lei. In poche parole la produttrice ha organizzato un party di compleanno all’interno del negozio al centro della Capitale di Gucci.

Inoltre c’è stata anche la riffa griffata con il conduttore di Avanti un altro! che estraeva i numeri. Tutti coloro che erano presenti alla festa hanno ricevuto un dono molto prezioso racchiuso in una scatola. Su di essa c’era scritto l’hashtag della serata, ovvero ‘#soniabgucci2020’. (Continua dopo il post)

Il regalo costoso ricevuto da Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha documentato il tutto sul suo seguitissimo profilo Instagram attraverso delle Stories e post. Foto e video che hanno reso felici tutti coloro che la seguono sul social network, creando come sempre delle polemiche da parte degli haters.

Infatti anche il giorno del 46esimo compleanno della moglie di Paolo Bonolis i detrattori si sono scagliate contro di lei per aver ostentato ancora una volta la sua ricchezza. In uno scatto in particolare, la donna ha messo in bella mostra quello che lei ha definito ‘regalo di compleanno anticipato’. In poche parole si tratta di una borsa di Gucci dal valore di circa 1500 euro. Ecco il post: