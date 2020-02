Il Segreto anticipazioni spagnole: Eulalia porta avanti il suo piano

Arrivano nuove anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto. Eulalia porterà avanti il suo piano per rovinare Francisca, aiutata da Campuzano. I suoi intenti però, verranno fermati dalla stessa Montenegro e da Mauricio, che tornerà al servizio della sua signora. Nel frattempo, Rosa farà ritorno a casa visibilmente sconvolta. Cosa le sarà successo?

Il Segreto anticipazioni: Francisca e Mauricio uniti contro Eulalia

Nelle puntate iberiche della telenovela che gli spettatori italiani vedranno su Canale 5 nei prossimi mesi, Isabel farà preoccupare il suo amante Maqueda. L’uomo verrà a sapere del viaggio a Parigi e sospetterà che gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, Rosa tornerà a casa dopo aver fatto perdere le sue tracce.

La ragazza, disorientata e con gli occhi pieni di lacrime, pregherà Encarnación di lasciarla sola e non far entrare nessuno nella sua stanza. Adolfo si sentirà in colpa e cercherà il momento giusto per dare una spiegazione all’ormai ex promessa sposa.

Le anticipazioni de Il Segreto continuano con la felicità di Campuzano, pronto a mettere fine alla vita di Francisca e Raimundo come da ordini di Eulalia. La Montenegro invece riceverà la visita di Mauricio, che le darà cattive notizie: molte altre sue terre sono state distrutte da inspiegabili incendi.

Rosa nella disperazione totale

Come svelano le ultime anticipazioni de Il Segreto, Manuela e Don Ignacio saranno preoccupati per le condizioni Rosa, decisa a non mangiare e a stare nella sua stanza senza dire nulla. Adolfo e Marta non sapranno come fare a confessare la loro storia d’amore alla giovane, sapendo bene di destabilizzarla ulteriormente.

Intanto, Pablo riceverà un biglietto. Si tratta di Maria Jesus, la madre che fino ad ora aveva creduto fosse morta. La donna lo inviterà alla locanda dei Castaneda per un incontro, decisa a spiegargli le motivazioni della sua scelta. Alicia invece proverà a dimenticare Matias avvicinandosi a Tomas. I due hanno molto in comune, dal momento che il Castaneda e la Del Molino sono stati i loro amanti.

Infine, le anticipazioni delle ultime puntate spagnole de Il Segreto raccontano che Adolfo si confiderà con suo fratello, svelandogli il reale motivo per il quale ha dovuto annullare le sue nozze con Rosa. Ormai non ha più senso nascondere la sua relazione con Marta. Peccato che Adolfo non sia a conoscenza della gravidanza della sua promessa sposa alla quale ha spezzato il cuore.

Rinuncerà a Marta una volta che scoprirà di essere il padre del bambino che la giovane Rosa porta in grembo? Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera per sapere cosa accadrà.