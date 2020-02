Il Segreto anticipazioni Spagna: Isabel ha un grave incidente

Continuano ad appassionare i telespettatori le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto. Isabel avrà un brutto incidente in auto.

La Marchesa inizierà a sospettare che non sia una casualità e che dietro al sinistro ci sia la volontà da parte di qualcuno di porre fine alla sua vita. Nel frattempo, Ignacio scoprirà che Adolfo ha lasciato Rosa a pochi giorni dal loro matrimonio perché ha intrecciato una relazione con Marta. La sua reazione sarà tremenda.

Il Segreto trame spagnole: la scoperta di Ignacio

Nelle puntate spagnole della telenovela, la relazione tra Marta e Adolfo verrà alla luce. La prima a sapere tutto sarà Isabel, informata dalla stessa Rosa. La nobildonna andrà su tutte le furie e consiglierà a Rosa di reagire, dando tutta la colpa a sua sorella, capace di tradirla in un modo così bieco.

Intanto, Isabel e Maqueda avranno un incidente in auto. Antonita correrà da Ignacio per dargli l’infausta notizia. Per fortuna, la Marchesa e il suo amante rimarranno illesi. Isabel farà controllare l’auto, scoprendo che i freni sono stati manomessi. La donna si ricorderà che poco prima Mauricio ha fatto visita a Francisca e sospetterà che sia stato proprio il Godoy a mettere le mani sulla vettura.

Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto inoltre, Don Filiberto verrà aggredito improvvisamente da due loschi individui, che lo lasceranno a terra privo di sensi. Chi sarà stato a ridurre il religioso in quelle condizioni?

La delusione di Eulalia

I sospetti di Isabel sulla responsabilità di Francisca nell’incidente che poteva ucciderla si mostreranno infondati. Come rendono noto gli spoiler de Il Segreto infatti, a manomettere i freni della sua auto è stato Maqueda dietro ordine della perfida Eulalia.

A quel punto, la Marchesa si confiderà con la Montenegro e le due donne uniranno le forze per mettere con le spalle al muro Eulalia, sebbene siano consapevoli della pericolosità del loro piano.

Eulalia andrà su tutte le furie quando verrà a sapere da Campuzano che l’incidente non è stato fatale come avevano previsto. La donna non si arrenderà e sarà pronta a macchinare un altro piano per uccidere sia Isabel che Francisca.

Infine, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto rivelano che Tiburcio riapparirà dal nulla dopo essere stato assente per diversi giorni da Puente Viejo. Dolores potrà tirare un sospiro di sollievo, ma noterà che il marito si comporta in maniera strana, quasi come se fosse un altro uomo. Cosa gli sarà successo in questo lasso di tempo?