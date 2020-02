Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina salva Liberto

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Genoveva riuscirà a rovinare il matrimonio di Rosina e Liberto. La donna, con l’aiuto di Ursula. Il figlio di Ramon sarà così costretto a subire un processo con l’accusa di aver violentato la perfida Genoveva. Rosina, se in un primo momento non vorrà saperne più nulla del marito, si metterà una mano sul cuore e deciderà di aiutarlo per evitare la pena di morte.

Una Vita spoiler: Ursula complice di Genoveva

Negli episodi spagnoli della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, vedremo gli sviluppi tragici del piano di Genoveva, che ha mentito a tutti dicendo di essere stata abusata da Liberto. Rosina, dopo aver confidato le sue perplessità ad Ignacio, verrà a sapere che Liberto sarà processato.

Nel frattempo, Felicia e Bellita continueranno a fare in modo che Cinta ed Emilio non proseguano la loro storia d’amore. Tuttavia, come rendono noto gli spoiler di Una Vita, la giovane bacerà il suo fidanzato nel mezzo della piazza di Acacias, rendendo così pubblico il loro amore. Ursula e Genoveva, nel frattempo, si accorderanno su come mettere nei guai Liberto al processo. La Dicenta dovrà dichiarare di averlo visto mentre importunava Genoveva.

La decisione di Rosina

Le anticipazioni di Una Vita proseguono con la strana vicinanza tra Ignacio e Rosina. Le loro lunghe passeggiate non resteranno inosservate agli occhi dei vicini, che inizieranno a spettegolare sul loro rapporto. Bellita e Cinta appianeranno le loro divergenze.

La quiete però terminerà quando Emilio riceverà un telegramma da Ledesma che la getterà nel panico. Successivamente, Felipe inizierà a sospettare che Liberto e Genoveva abbiano avuto una relazione segreta grazie ad alcune informazioni che riceverà da Marcia. Se così fosse, la posizione di Liberto si complicherebbe non poco.

Rosina, in un primo momento, dirà a Felipe di non voler testimoniare al processo, visto che è stata tradita. Intanto Ledesma, il mittente del misterioso telegramma ricevuto da Emilio, arriverà senza preavviso ad Acacias. Pare che questa new entry sia destinata a rovinare il rapporto tra Emilio e Cinta.

Per fortuna, ci sarà una lieta notizia a rasserenare un po’ l’atmosfera. Come svelano gli spoiler di Una Vita infatti, Lolita scoprirà di essere in dolce attesa. Arriverà il tanto atteso giorno del processo. Nonostante la rabbia, Rosina si presenterà.

Quando scoprirà grazie a Felipe che Ursula ha rilasciato una falsa testimonianza, Rosina si farà coraggio e smentirà le dichiarazioni della Dicenta, salvando Liberto dalla sicura pena di morte.