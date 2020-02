Elettra Lamborghini in video: “Pensavate stessi cag**do?”

Elettra Lamborghini in bagno sembra si stia ‘espellendo i suoi bisogni’ e invece…

Dissacrante fino al midollo. Anche durante il suo primo Sanremo Elettra Lamborghini ha scaldato parecchio il pubblico, come sempre diviso quando viene tirata in ballo lei. Se qualcuno stravede per la Twerking Queen, altri credono sia solo tutta apparenza e niente sostanza.

Oggettivamente Musica (e il resto scompare) non è stato il brano artisticamente più eccelso portato in questa 70esima edizione appena passata agli archivi. Tuttavia, la sonorità lo rendono talmente ballabile che probabilmente ci terrà compagnia per tanto tempo.

Non è quello che sembra

Opinioni contrastanti su Elettra Lamborghini se ne sono sentite ovunque. Anche durante la puntata di Domenica In post-kermesse, animata dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano e penna più velenosa del web, Selvaggia Lucarelli, spietata contro il forfait della giovane, massacrandola in diretta davanti ad una attonita Mara Venier.

Si sarà offesa la prorompente ereditiera? Macché. Con ogni probabilità si sarà fatta i complimenti da sola. Perché non conta cosa combina, alla fine un modo per scaturire curiosità intorno al suo personaggio lo trova sempre.

Spinta dallo stesso spirito provocatorio, Elettra Lamborghini ne ha combinata un’altra su Instagram. La futura moglie del deejay olandese Afrojack (evento già fissato a settembre!) si è ‘lasciata andare’ nelle stories direttamente dal bagno di casa, confidando ai seguaci cosa stesse facendo in quel determinato momento.

Seduta sul gabinetto, si spalmava una crema sul viso, giocando sull’ambiguità della propria posa e stuzzicando i suoi ammiratori con quello che stavano probabilmente pensando, chiedendo se pensassero stesse ‘espletando i bisogni’.

Elettra Lamborghini in doccia

In realtà, nulla di tanto trascendentale. La cantante si stava appunto solamente spalmando addosso una crema viso e, nel mentre attendeva il risciacquo, ha iniziato a cantare a squarciagola la sua canzone sanremese.

Prima sul gabinetto, dunque stesa a terra, Elettra ha giocato pure con la doccia, ‘trasformandola’ in un finto microfono. Avvolta dalla tutina leopardata ha mandato in delirio sia gli ammiratori sia i contestatori, tirando fuori appieno il suo lato più esplosivo, con una tale spontaneità che fa quasi tenerezza.