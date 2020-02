Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma: ma non sembra più lui [FOTO]

Eros Ramazzotti a Miami con la sua nuova fiamma: la forma fisica è rivedibile

E poi dicono che la vita delle star sia solo rose e fiori… Eros Ramazzotti ne sa qualcosa su cosa significhi avere i riflettori costantemente puntati contro. Basta qualche imperfezione per finire sulla bocca di tutti, seguiti costantemente dai paparazzi che non si lasciano mai sfuggire l’occasione di ritrarli nel loro privato. Insomma, qualsiasi cosa è lecita (o quasi) quando ci sono i VIP in ballo!

Non lo direste magari nel vederlo scatenato sul palcoscenico, eppure Eros Ramazzotti ha già la sua bella età: 56 anni. Pochi in rapporto alla vita media attuale dell’uomo, notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni. Energia e intraprendenza sono due chiavi del successo del cantautore, osannato in Italia e sui palcoscenici di mezzo mondo.

Risorge il sole

Il punto è che, nonostante il grande successo da sempre riscosso con le donne (a partire dalle mamme dei suoi figli, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli), oggi qualche colpo lo perde.

Dopo una serie di vicissitudini, Eros Ramazzotti sembra stia vivendo una fase molto positiva della sua esistenza. Tocca il cielo con un dito. Merito della figlia Aurora Ramazzotti, insieme alla quale ha trascorso le feste di fine anno, lasciando evaporare l’amarezza dell’ultima sua storia importante.

Oggi il sole pare risorgere sull’artista, in senso figurato e non. Sulle pagine del settimanale Chi, diretto dal presentatore del Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini, è comodamente ‘spiaggiato’ insieme alla sua nuova fiamma Valentina.

Eros Ramazzotti: la pancetta dell’amore

Eros e Valentina sono stati pizzicati sulle spiagge della città americana, a godersi amabilmente il mare e il relax. Se qui in Italia il clima è piuttosto rigido, in Florida è paradisiaco. Insieme a un sorriso smagliante, Eros sfodera però un fisico quantomeno rivedibile, infatti una pancetta spunta dal costume e ruba la scena.

Beh, scherzando, potremmo dire che ora, felicemente accompagnato, l’interprete di Più bella cosa e Se bastasse una canzone abbia riscoperto la passione per il cibo! E alla nuova conquista pare andar bene così…