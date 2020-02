Camila Raznovich, salta Kilimangiaro: “Ho problemi di salute”

Camila Raznovich: salta la conduzione di Kilimangiaro per problemi di salute

Camila Raznovich salta la puntata di Kilimangiaro prevista per domenica 23 febbraio su Rai Tre a partire dalle ore 16.15. La conduttrice, impossibilitata ad occuparsi del programma tv, è così intervenuta sui social mediante un video dove spiega il motivo dell’assenza.

Si tratta evidentemente di una sindrome influenzale stagionale, la quale le impedisce di essere presente. Su consiglio dei medici se ne starà comodamente a casa per alcuni giorni, pertanto la rete ha mandato in onda nella stessa fascia oraria un Kilimangiaro Collection, in cui si sono ripercorse le cose migliori trasmesse dallo show.

Forfait su consiglio dei medici

Su Instagram Camila Raznovich spiega le ragioni dietro al forfait. Il giorno prima della messa in onda ha comunicato l’assenza. Non sarebbe stata possibile prendere il timone del Kilimangiaro, fermata da questa forma influenzale stagionale.

Niente di grave comunque. I medici le hanno suggerito di restare a casa per alcuni giorni. Tuttavia coglieva l’opportunità per dare l’appuntamento ai telespettatori con Kilimangiaro Collection, assolutamente da non perdere. Mentre la consueta diretta è in agenda per domenica prossima.

Che Camila Raznovich fosse malata i suoi fan lo sapevano già. Difatti, sulla stessa pagina social aveva già in precedenza parlato dell’influenza, dove scriveva di essere bloccata da una bronchite, allegando una foto dove appare a letto. A chi le chiedeva se avesse presentato la trasmissione questa domenica aveva puntualmente dato risposta negativa, in sua assenza sarebbe pertanto andato in onda un best off.

Camila Raznovich: l’anticipazione degli scorsi giorni

Per quanto riguarda lo speciale, i filmati proposti avrebbero riguardato il documentario della città cinese di Xi’an, uno dei luoghi più affascinanti dell’antica Via della Seta firmato da Domenico Gambardella, il racconto di Fabio Toncelli dell’isola di Zannone e, ciliegina finale sulla torta, un reportage al centro della famosa regione vinicola francese di Bordeaux.

Tra gli ospiti erano annunciati: Maria Novella Rossi (giornalista e sinologa); Mario Tozzi; Stefano Mancuso (botanico di fama internazionale); Gloria Aura Bortolini; Ambrogio Beccaria (velista); Simonetta Cheli, Capo Strategia, Programmi e Coordinamento nella Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea.