Uomini e Donne, crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli

Crisi tra Alessandro e Veronica?

Negli ultimi giorni i fan di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli sono preoccupati per la loro relazione. Nonostante abbiano chiesto come stia procedendo tra loro, non hanno mai avuto risposta. Tuttavia da qualche ora la ragazza è intervenuta per precisare che non si sono lasciati, in quanto a breve andranno a convivere.

Sono fidanzati da poco, però faranno questo passo per risolvere il problema della distanza. Purtroppo dovranno affrontare degli ostacoli per realizzare il loro sogno d’amore, dal momento che la famiglia di lei non approva questa decisione. Molti credono che questo problema potrebbe compromettere il loro rapporto, poiché Veronica è legata ai suoi genitori.

‘Sono stufo della distanza, voglio proporle la mia idea’

La crisi tra Alessandro e Veronica non c’è per ora, dato che stanno prendendo in considerazione l’idea della convivenza. Hanno scelto come nido del loro amore il capoluogo lombardo, ovvero la sede della moda italiana presso cui il giovane lavora. Quest’ultimo è noto per aver sfilato sulle passerelle più famose d’Europa.

Ha ottenuto maggiore visibilità grazie al ruolo di tentatore a Temptation Island. Ha fatto perdere la testa alla fidanzata Jessica al punto tale da compromettere la sua storia con Andrea. Attualmente i due sono tornati insieme mentre Alessandro ha dichiarato per la prima volta di essersi innamorato.

In una recente intervista per il settimanale Di Più, ha chiesto alla Burchielli di andare a vivere insieme. La risposta non è tardata ad arrivare ed è stata positiva, ma titubante per timore dei familiari. Non mettono in dubbio le loro nobili intenzioni, ma il carico di responsabilità che graverà sulle loro spalle. In effetti non sarà facile per due giovani ragazzi lasciare tutto per iniziare una nuova vita altrove. Riusciranno nell’impresa?

‘Ho paura di tutte le difficoltà che prendere una casa da soli comporta’

Veronica ha 21 anni e ha scoperto l’amore grazie ad Alessandro. Non vuole perderlo perché ormai fa parte del suo mondo. Desidera di costruire un qualcosa di concreto con lui, ma deve prima parlare con i suoi. A prescindere dall’esito, ha voluto rassicurarlo dicendo che qualsiasi decisione sarà presa senza alcuna influenza dall’esterno.