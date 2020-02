Grande Fratello Vip, il gesto inaspettato del marito di Adriana Volpe

Il gesto inaspettato

Nelle ultime ore i protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip sono Adriana Volpe e Andrea Denver. Fin dall’inizio i due hanno sempre mostrato di avere un buon feeling, ma non sono mai andati oltre per rispetto dei partner.

Lei è sposata con Roberto, che ha reso padre di una splendida bambina, mentre lui è fidanzato con Anna Wolf. La scorsa notte, però, si sono lasciati andare in piscina. In realtà hanno posato per gioco per il calendario della casa.

Non ci sono stati baci, ma continui contatti fisici e sguardi complici. Denver si è avvicinato più del dovuto e lei non gliel’ha negato. La visione di questa scena ha scatenato l’ira del marito che non ha esitato a dire la sua sul comportamento della moglie.

‘Poi vuole fare la perfettina…anche sua figlia è stata costretta a scriverle una lettera’

Il gesto inaspettato di Roberto è stato quello di sostenere le parole di un utente social. Quest’ultimo avrebbe puntato il dito contro Adriana perché critica tutto e tutti senza badare a ciò che fa lei. Si sta comportando come una ragazzina con Denver, un giovane che potrebbe essere suo figlio.

Come se non bastasse Alfonso Signorini sminuisce per evitare di screditarla davanti alle telecamere. Non a caso non le ha fatto recapitare le lettere scritte sia da Roberto che dalla figlia. Entrambi non accettano il modo in cui sta affrontando questa esperienza televisiva. Inoltre l’utente ha rincarato la dose dicendo che spera di non vederla più in televisione perché non merita visibilità.

Davanti a simili parole Roberto non ha fatto altro che sostenere senza controbattere su nessun punto. Nel frattempo anche i concorrenti del Gf hanno espresso un loro parere sulla situazione. Secondo Antonio Zequila non ci sarà nulla, poiché Adriana non si lascerà conquistare dalla fisicità scultorea del ragazzo. Altri, invece, sostengono che qualcosa di concreto avverrà.

‘Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole, però ho bisogno di affrontarlo’

Molti si chiedono cosa pensi Anna Wolf del percorso del fidanzato nella casa del Gf Vip. Ha dichiarato in un’intervista che ha intenzione di parlargli in merito al flirt con Elisa De Panicis. Vuole dei chiarimenti sulla questione del suo invito in albergo. Come se non bastasse ora dovrà menzionare anche del suo avvicinamento ad Adriana. Entrerà nella casa con Roberto nella prossima diretta?